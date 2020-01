Monistrol se sent «desatès» amb els problemes de cobertura

L'Ajuntament de Monistrol de Montserrat assegura que se sent desatès davant els problemes de telefonia mòbil que té la població que està, des del 22 de desembre passat, sense cobertura, tal com va informar aquest diari en l'edició d'ahir. Segons ha denunciat l'alcalde del municipi, Joan Miguel (ERC), el vent va tombar l'antena que dona servei als clients d'Orange, Vodafone i als operadors que utilitzen la seva cobertura. Des de llavors, malgrat les reiterades queixes de l'Ajuntament a les companyies, no s'ha resolt el problema.

Miguel denuncia que l'avaria fa que, per exemple, els vigilants de seguretat i el CAP estiguin sense telèfon. Els comerços tampoc poden cobrar amb targeta o els veïns que tenen contractades aquestes companyies i tenen alarma, tampoc els funciona. L'alcalde lamenta la tardança a trobar una solució. Malgrat que el mateix dia 22 van informar la Diputació de Barcelona, que és l'administració que s'encarrega de la gestió del servei, de la incidència, encara no s'ha solucionat.

Els operaris, explica Miguel, no es van desplaçar al municipi bagenc fins al dia 30 de desembre, vuit dies després de l'avaria, però no la van resoldre. «Ens van dir que no podien accedir al repetidor», assegura. L'Ajuntament també ha informat del problema la delegació del Govern a la Catalunya Central, per tal que actuï, però de moment «tampoc se n'han sortit».

També ho ha intentat directament amb els operadors. «Ens sentim molt desatesos», assegura el batlle, que insisteix que la telefonia i internet, en ple segle XXI, «és vital».

Malgrat que algunes compa-nyies, com Movistar, funcionen, l'alcalde assegura que són la majoria dels veïns els que estan «sense servei». L'afectació, afegeix, és un gran greuge per al municipi. Al mateix Ajuntament tampoc tenen telèfon. Altres «prejudicis», afegeix, els pateixen els comerços «alguns dels quals no poden cobrar amb targeta».

Pel que fa als particulars, segons Joan Miguel, fora del fet d'estar «incomunicats» i haver de buscar «wifis d'altres companyies per trucar per WhatsApp», explica que serveis com ara les alarmes dels que utilitzen aquests operadors no funcionen.