300 joves catalans engeguen el programa Bojos per la Ciència a Món Sant Benet

300 joves catalans amb aptituds i talent especial per la ciència, 27 dels quals de les nostres comarques, van iniciar ahir, a Món Sant Benet, una aventura única com a participants de la vuitena edició del programa Bojos per la ciència, impulsat per la Fundació Catalunya-La Pedrera. Entre els alumnes de tot Catalunya que participaran al programa enguany n'hi ha 3 del Bages, 22 de l'Anoia, 1 del Berguedà i un altre del Solsonès.

La iniciativa busca potenciar les vocacions científiques entre els joves de 1r i 2n de batxillerat de Catalunya i els permet aprofundir en la teoria i les tècniques científiques dins dels diferents camps proposats. Es tracta d'un total de 12 cursos que s'imparteixen en col·laboració amb centres de recerca i institucions d'excel·lència internacional i a on els alumnes tenen l'oportunitat de treballar juntament amb investigadors pioners en el seu camp.

L'acte inaugural es va celebrar ahir a la tarda a les instal·lacions de Món Sant Benet conduït per Eric Matamoros, participant del programa Bojos per la ciència 2016 al curs de Biomedicina de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) i va comptar amb la presència de més de 700 persones. L'acte va servir per donar la benvinguda als 300 nous estudiants del programa i per escoltar el testimonial d'antics participants de la iniciativa, així com de coordinadors d'alguns dels diferents programes. Durant la jornada també es va presentar el nou curs de Ciències de la Terra que s'incorpora a l'oferta de cursos ja existents. En aquesta ocasió, el programa ha tingut un total de 790 inscripcions de les quals s'han seleccionat els 300 alumnes que hi participaran.