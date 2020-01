Alcaldes del Vallès fan pinya perquè la línia de Renfe del Bages vagi cap a l'aeroport

Els alcaldes dels set municipis del Vallès Occidental on té parada la línia de Renfe que connecta el Bages amb Barcelona i l'àrea metropolitana (R4) va oficialitzar ahir la suma de forces per exigir al Govern de la Generalitat que connecti aquesta línia de Rodalies directament amb l'aeroport del Prat. Una demanda que a final d'any ja va expressar l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés (vegeu edició del 24 de desembre), i que ara pren més embranzida amb aquesta expressió unitària, que es va visualitzar ahir en un acte a Ter-rassa.

Tal i com va explicar aquest diari, la petició que fan els alcaldes vallesans no és gratuïta, ja que estava recollida en el Pla d'Infraestructures Ferroviàries 2008-2015 que fa una dècada va presentar formalment en un acte a Barcelona el llavors secretari d'Estat de Planificació i Relacions Institucionals, Víctor Morlán. I que si es portés a terme suposaria que, a la pràctica, Manresa i el Bages tindrien una connexió ferroviària directa amb l'aeroport del Prat. Però que, ara com ara, topa amb els plans del Govern català, motiu pel qual es produeix aquesta mobilització dels alcaldes del Vallès.

La demanda arriba després que el 23 de setembre passat la Generalitat anunciés que unirà el centre de Barcelona amb l'aeroport català a través de la nova línia que està construint Adif i que explotarà Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Els set alcaldes i representants municipals, que van participar en la trobada (Sabadell, Terrassa, Barberà, Montcada, Cerdanyola, Vacarisses, Viladecavalls) van signat una carta conjunta que faran arribar al conseller de Territori, Damià Calvet, per convidar-lo a una reunió que se celebrarà properament.

Els batlles lamenten que no se'ls escolti i critiquen els reiterats «anuncis unilaterals» de l'executiu català en aquest territori. Han signat una carta conjunta que faran arribar al conseller de Territori, Damià Calvet, per traslladar-li el seu malestar i convidar-lo a participar en una reunió del consell d'alcaldes d'aquesta comarca.

Els batlles consideren que la línia que «de forma prioritària» ha de connectar amb l'aeroport del Prat és l'R4 de Rodalies. Adverteixen que així ho estipulava el Pla d'Infraestructures Ferroviàries 2008-2015 i plantegen que es construeixi un ramal entre L'Hospitalet de Llobregat i El Prat de Llobregat per donar servei «al milió d'habitants d'aquesta àrea d'influència». L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va reivindicar el paper dels municipis «a l'hora de planificar les infraestructures de mobilitat a Catalunya» i va dir que els habitants d'aquesta comarca estan «cansats dels anuncis unilaterals del Govern».

En aquest sentit es va expressar l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que va demanar a l'executiu català que deixi d'apostar per un model de mobilitat basat en el «centralisme» i els interessos de la «gran Barcelona». Va lamentar que el 23 de setembre passat l'executiu català anunciés una nova connexió entre el centre de la capital catalana i l'aeroport, mitjançant la línia que està construint Adif i que explotarà FGC, «sense informar» el territori. «Si volen fer un encàrrec a FGC per fer aquest projecte que el facin, però nosaltres volem que es torni a valorar la nostra opció», va comentar la batllessa.