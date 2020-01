Artés buscarà mecanismes per millorar l'aigua, que capta parcialment d'un pou

Gairebé cinc anys després que es posés en marxa la captació d'aigua en alta des de la Sèquia fins a Artés, l'Ajuntament buscarà ara nous mecanismes que ajudin a millorar la qualitat del servei i a reduir les impureses que es deriven de la part que encara capta del pou Colomer. D'aquesta manera el govern municipal vol donar resposta a una demanda expressada pels veïns, després que ha estat la proposta més votada, i amb diferència, en la quarta edició dels pressupostos participatius.

La millora de la qualitat de l'aigua era una de les 66 propostes per escollir, i ha obtingut 422 vots, gairebé el triple que la següent més immediata: construir un ascensor per pujar al carrer Hospital, que ha tingut 191 suports (vegeu el llistat dels principals resultats a la columna de la dreta). L'Ajuntament haurà de decidir ara quantes d'aquestes propostes tindran cabuda en els pressupostos municipals del 2020, que es preveuen aprovar aquest mateix mes de gener. Això és el que es discutirà els propers dies, i es tancarà una llista en funció del cost de cada proposta i respectant els resultats obtinguts, si bé la millora de la qualitat de l'aigua hi tindrà com a mínim una partida assegurada d'aproximadament 30.000 euros, que és la que constava en el llistat de votacions.



Reduir la duresa de l'aigua

A partir de la proposta que ara s'ha votat, l'Ajuntament valorarà possibles mesures que ajudin a incrementar la qualitat de l'aigua de boca que arriba a les llars del municipi, «que és completament sana» però pot millorar perquè encara arriba amb molta calç i amb una excessiva duresa, apunta l'alcalde, Enric Forcada.

De fet, l'aigua d'Artés ja va fer un salt qualitatiu el setembre del 2015, quan es va obrir el pas que connecta la portada d'aigües del riu Llobregat (provinent de la Sèquia) des de la captació que es fa a Sallent cap a Artés, Avinyó i Calders, amb previ tractament en una planta potabilitzadora que hi ha situada prop de la captació. En el cas d'Artés, aquest nou sistema de proveïment va permetre no haver de dependre exclusivament de la captació del pou Colomer, i a banda de resoldre problemes de reserves, també va suposar un salt qualitatiu. Tanmateix, encara té algunes imperfeccions sobre les quals ara es vol incidir.

Actualment, doncs, Artés té un doble sistema de captació, molt majoritari des de la Sèquia (suposa al voltant del 75 % de l'abastiment total), però una quarta part encara continua arribant del pou Colomer. Ara s'estudiarà la manera de reduir els efectes negatius que encara provoca aquesta barreja en la seva qualitat, amb mesures que s'han de concretar, però que, entre altres coses, podrien incloure la col·locació de filtres de carbó a les canonades i als conductes d'aigua.

Per altra banda (i en paral·lel a aquesta actuació), també hi ha previst un nou dipòsit (de la Paloma) que es preveu construir el 2021, que incrementarà les reserves provinents de la Sèquia i podria fer disminuir encara més la dependència del pou Colomer.



Màxima participació

Aquesta ha estat la quarta edició dels pressupostos participatius a Artés, i ha estat la més votada, amb 642 persones d'un cens de 4.742 persones, que suposa un 13,54 % de participació (cadascú podia emetre fins a deu vots). Aquesta xifra supera fins i tot la del 2016, que es va quedar al 12 %. El 2017 van votar el 9,28 % dels electors, i el 2018, el 8,43 %.