Sant Fruitós construirà un parc infantil a la zona de la font de la Tolega

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages adequarà la zona verda de la font de la Tolega, a les Brucardes, i hi construirà un parc infantil. Aquesta nova àrea de jocs tindrà una superfície de 423 metres quadrats i estarà al costat de la zona on ja hi ha una porteria de futbol. El parc constarà d'un gronxador doble, un joc de balancí i una torre de joc i es farà un tancament perimetral amb fusta per tal d'augmentar la seguretat dels infants. També s'instal·larà mobiliari urbà, es plantarà vegetació, s'instal·larà enllumenat i es dotarà d'aigua potable aquest espai.