ERC de Sant Joan ha presentat onze al·legacions al pressupost

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha presentat un total d'onze al·legacions al pressupost del 2020 que l'equip de govern d'Alternativa per Sant Joan i el PSC va aprovar en el ple del novembre gràcies a l'abstenció de Ciutadans. Segons els republicans, el pressupost, que ara és en fase d'informació pública, «falseja i infla de manera temerària els ingressos», la qual cosa pot conduir el consistori a tancar els comptes amb dèficit pressupostari i a la realització d'un pla d'ajust financer.

Entre les al·legacions, ERC en destaca una que fa referència a un error que considera «gravíssim» perquè el pressupost inclou una partida d'ingressos provinent del Patronat Municipal Assistencial, que gestiona la residència, com a retorn de 143.000 euros que va prestar-li el consistori. En canvi, en els comptes del patronat no hi consta cap partida pel retorn de l'import. Si es té en compte que els dos pressupostos estan consolidats, això invalidaria el de l'Ajuntament. Per aquest motiu, els republicans proposen iniciar de nou la tramitació dels dos pressupostos.

ERC demana ajustar els ingressos de l'IBI a la recaptació que es va liquidar l'any 2018 perquè considera que un increment d'ingressos en aquesta partida de més de 103.000 euros, sense haver-se fet una revisió a l'alça de l'IBI, «és temerària i imprudent».

D'altra banda, el grup municipal de l'oposició al·lega que s'ajustin els ingressos previstos per a la llar d'infants El Xiulet per aquest curs ja que considera «d'una gran irresponsabilitat» preveure un increment de més de 47.000 euros. També considera que cal definir una partida pressupostària per fer el projecte i l'adequació dels ter-renys per cedir-los al departament d'Educació per a la construcció del nou institut Cardener.

La formació lamenta que el govern portés a votació un pressupost diferent del que se'ls va lliurar a la comissió d'economia de la setmana anterior, sense notificar-los que s'havien eliminat dues partides per facilitar l'abstenció del grup de Ciutadans. Per això, també hi ha dues al·legacions perquè es tornin a incloure les partides per pagar la quota com a socis de l'Assemblea de Municipis per la Independència (AMI) i la subvenció a Òmnium Cultural.

Els republicans també consideren desproporcionada la previsió d'incrementar el 280% la recaptació de les multes per infraccions de l'ordenança de circulació quan l'evolució de sancions ha anat clarament a la baixa, i demanen que es redueixi la partida de personal prescindint del càrrec de confiança que s'encarrega de comunicació perquè rebutja la dotació d'aquesta plaça pel cost que representa per al municipi i perquè consideren que «és un càrrec polític» que va ser «escollit a dit».

ERC denuncia «l'actitud i precipitació del govern en la tramitació i la nul·la voluntat de diàleg i negociació dels comptes» i li retreu de nou que aprofités la dimissió d'un dels regidors d'ERC i la lentitud de l'administració de l'estat en la substitució dels càrrecs electes per capgirar la majoria i aprovar el pressupost.