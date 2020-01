Moià promou un servei municipal per prevenir l'assetjament escolar

L'Ajuntament de Moià ha posat en marxa el servei Activa't, que articula la intervenció municipal per prevenir i tractar l'assetjament escolar, conegut com bullying. Entre els serveis que s'ofereixen a la ciutadania hi ha atenció i orientació individualitzada, tallers de prevenció, formació per a professionals, xerrades a les famílies i acompanyament als centres educatius de la població. El projecte està promogut i finançat pel consistori i culminarà amb l'elaboració d'un protocol d'actuació adaptat a cada centre.

El projecte per a la prevenció de l'assetjament entre iguals va sorgir el curs passat per iniciativa de la regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Moià davant les «demandes concretes de famílies que tenien aquesta inquietud», segons explica l'actual regidora d'Educació, Laia Bonells. El servei, que desenvolupa l'empresa Eines, es va engegar amb un procés de diagnosi amb enquestes als alumnes i les seves famílies.

El servei, que és gratuït, té la implicació de les dues escoles de primària de la població, l'escola pública Josep Orriols i l'escola Pia, i de l'institut Moianès. Aquest curs s'han iniciat les actuacions, que consisteixen en tallers de prevenció, en els quals ja han participat més de 500 alumnes de Moià de 1r de primària fins a 4t d'ESO, en formació per a professionals (docents, monitors o entrenadors), xerrades i orientació per a famílies i la presència als centres educatius, on es fa observació als patis i menjadors.

Segons Bonells, «el servei està funcionant molt bé i els centres n'estan molt contents». En el marc del projecte s'ha creat una comissió de treball, que inclou un equip de docents implicat, i s'elaborarà un protocol oficial de prevenció, detecció i intervenció, que és l'última part del procés, «que es va adaptant a la realitat de cada centre». El projecte també aborda el tema del ciberassetjament, «que preocupa molt les famílies dels alumnes de secundària», i l'orientació i els recursos també es faran extensius a l'Escola Municipal de Dansa Sonmis per tal d'abastar els diferents espais educatius del poble.

Aquesta segona fase centrada en les actuacions acabarà el proper mes de març, però des del consistori hi ha la voluntat de fer-ne una tercera «per consolidar el projecte» i acabar d'elaborar el protocol, de manera que quan acabi el procés «cada centre tingui les eines per treballar sobretot la prevenció d'aquestes actituds, i en el cas que hi hagi casos poder fer una detecció precoç i un seguiment». L'objectiu és que el protocol establert permeti «implementar les mesures que facin falta i es puguin resoldre els casos a nivell de centre», assegura la regidora d'Educació.