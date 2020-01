Monistrol ja té solucionats els problemes de cobertura, però de manera provisional

Monistrol de Montserrat ja ha recuperat la cobertura de telefonia mòbil. Després que el vent tombés l'antena que dona servei als clients de Vodafone, Orange i als operadors que utilitzen la seva cobertura i deixés una gran nombre de veïns sense telèfon durant 18 dies, els mòbils ja tornen a funcionar des de dijous passat. La reparació de l'avaria, però, encara és provisional a l'espera d'una solució definitiva.

L'alcalde de Monistrol de Montserrat, Joan Miguel, ha explicat a aquest diari que, després de moltes gestions, finalment el servei es va reprendre a final de la setmana passada. Tot i així, reconeix que és «una normalitat en precari», tenint en compte que la reparació de l'antena és provisional i funciona amb un generador elèctric, mentre no hi hagi una solució definitiva.

La incidència es va iniciar el 22 de desembre passat quan a causa del fort vent va caure l'antena de Vodafone, que també dona servei a altres companyies, ubicada a la zona de la Torre de la Figa. Des de l'endemà el consistori va intentar que se solucionés, sense èxit, la problemàtica, que finalment es va allargar durant 18 dies.

Segons explica l'Ajuntament, els operaris no es van desplaçar al municipi bagenc fins al dia 30, vuit dies després de l'avaria, però no la van resoldre perquè no podien accedir al repetidor de la fàbrica del Burés, que estava tancada per vacances. Un cop ho van poder fer, el dia 7 de gener, tampoc van poder arranjar el problema i van optar per una solució provisional que, finalment, es va poder posar en marxa dijous passat.

Joan Miguel lamenta que hagin hagut de passar gairebé tres setmanes per arreglar el problema i reconeix que les dates, en plenes festes de Nadal, «tampoc hi han ajudat». L'alcalde assegura que han estat uns dies «feixucs» i «angoixants» per algunes persones com és el cas de la gent gran que té telealarma a casa i aquests dies no funcionava. També ho ha estat pels restaurants i comerços del poble, que no podien fer reserves ni cobrar amb targeta.