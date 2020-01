Sant Fruitós engega el procés per construir el casal d'entitats i jutjat de pau el maig

Sant Fruitós de Bages ha posat en marxa el procés que ha de permetre dotar el municipi d'un casal d'entitats i d'unes noves dependències pel Jutjat de Pau a l'edifici de l'antic Ajuntament, que està en desús des del 1998, i que es rehabilitarà íntegrament per poder acollir els nous serveis. De moment, el consistori ha obert el període de licitació de les obres, que preveu començar el proper mes de maig.

Es tracta d'un edifici de tres plantes situat molt a prop de l'Ajuntament actual, a l'altra banda de la carretera de Vic. De fet, la planta baixa, on s'ubicarà el Jutjat de Pau, tindrà un doble accés pel carrer Casajuana i per la mateixa carretera de Vic, on hi haurà uns petits magatzems per a les entitats i un punt d'informació turística digital a l'exterior.

A la primera planta hi haurà una sala de reunions amb capacitat per a una seixantena de persones i una sala de reunions per a grups amb capacitat per a una quinzena d'assistents, a banda d'una zona d'armaris per a les entitats. Finalment, la planta superior constarà d'una sala de reunions i quatre despatxos per al treball administratiu de els entitats.

Totes les plantes tindran lavabos i es connectaran amb un ascensor, i pel que fa a l'estructura, es rehabilitarà la coberta i s'arreglarà la façana conservant-ne els trets singulars. A més, l'edifici serà autosuficient gràcies a les plaques solars fotovoltaiques que s'instal·laran a la terrassa posterior i al vessant sud de la coberta. L'accés a l'edifici es regularà a través d'un sistema intel·ligent de control horari.