Artés dignifica l'entorn de la plaça Major amb intervencions a la muralla i el portal

L'Ajuntament d'Artés ja ha iniciat la primera fase dels treballs de consolidació, reparació i neteja d'elements d'interès a l'entorn de la Casa Museu i la plaça Major. El projecte comprèn quatre àmbits d'actuació, dels quals ja s'ha executat el primer, que s'ha concentrat en els trams frontal i oest del baluard, d'on s'han tret les herbes i pintures que hi havia, i s'hi ha fet un rentat de cara. Els treballs han costat 21.000 euros, amb una subvenció de 9.300.

Ara queden pendents tres fases més que encara no tenen data, si bé la idea és poder afrontar la primera aquest 2020. Té un cost de 34.721 euros, i completa l'actuació al baluard, per la banda est, així com una restauració específica de les troneres (l'element sobre muralles on se situaven els canons). La següent fase, de 18.827 euros, inclou els trams de muralla soterrats que es van descobrir fa uns anys sota la casa annexa al museu d'història (i que ara es vol arreglar com ja va explicar aquest diari en l'edició del 10 de gener passat), com també les vuit tines de vi trobades.

Finalment, s'intervindrà al portal de Sant Marc, també amb treballs de neteja, consolidació i millora, i amb un cost de 15.702 euros. Per a les tres fases en el seu conjunt hi ha 15.000 euros de subvenció.

Paral·lelament, el consistori ja ha estat fent treballs de documentació de les muralles que hi ha al voltant de la plaça Vella, on hi ha les evidències més antigues del poble. Es tracta d'uns treballs que es van iniciar la tardor del 2018 amb les cates arqueològiques en quatre punts de la muralla, i que en el seu dia van deixar al descobert dos trams d'un mur aparentment adosat als pilars de la muralla. Tot plegat ha de servir per ampliar la informació referent tant a les característiques com a una aproximació més exacta sobre l'antiguitat d'aquests fortificació medieval.