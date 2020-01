Cardona celebra aquest dimecres la Nit del Turisme

Cardona celebrarà aquest dimecres la sisena Nit del Turisme, que tindrà lloc a l'Auditori Valentí Fuster a partir d'un quart de nou del vespre. La cita reunirà els agents turístics del municipi i els professionals de la Fundació Cardona Històrica en una vetllada que servirà per fer balanç i valoració de les xifres de visitants aconseguides aquest 2019 i per avançar els principals projectes previstos per aquest 2020.

A la vetllada també hi prendrà part el diputat delegat de Turisme de la Diputació de Barcelona, Juan Luis Ruiz López; el director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font, i l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, entre d'altres responsables municipals.

La Nit del Turisme està organitzada per l'Ajuntament de Cardona i la Fundació Cardona Històrica i compta amb la col·laboració de les empreses E2S, Migjorn, Piteus, Cots Codina, Abadal, La Cuina del Ganxet, Salinera de Cardona i ICL. La jornada servirà també per reconèixer la tasca de totes les institucions i les empreses que contribueixen a consolidar la imatge turística de la vila ducal.