El nombre de passatgers creix el 7% al tram del Bages de Ferrocarrils

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha tancat l'any 2019 amb un total de 91.296.349 viatgers, el que suposa un increment del 4,4% respecte de l'any 2018. D'aquesta manera, segons fonts de la companyia, s'assoleix un nou rècord històric d'usuaris.

En el conjunt de línies metropolitanes la demanda ha arribat als 66,3 milions de viatges, el 3,5% més que l'any passat. Segons les mateixes fonts, aquest és el quart any consecutiu que FGC bat rècord de passatgers en aquestes línies gràcies, en bona part, als perllongaments a Terrassa i Sabadell.

A la línia Llobregat-Anoia, que té com a extrems del seu recorregut Manresa i Igualada, també es confirma la tendència a l'alça, amb 24,7 milions de validacions, és a dir, un increment respecte el 2018 del 7%. En aquesta línia els augments més importants s'han produït a la segona corona (de Colònia Güell a Martorell Vila), amb un creixement d'usuaris del 18,9%, molt per sobre de la mitjana de la línia. D'altra banda, el servei als ramals del Bages (on hi ha les tres estacions de Manresa, la de Sant Vicenç de Castellet, la de Castellbell, la de Monistrol de Montserrat i la de l'Aeri) i l'Anoia (amb final a Igualada) també han augmentat, el 7,2% i l'1,8%, respectivament.