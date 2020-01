Chacón i Bonvehí presideixen la trobada anual d'associats del PDeCAT del Bages

El PDeCAT del Bages ha organitzat, com cada any per aquestes dates, una trobada amb associats i simpatitzants per fer balanç del 2019 i valorar l'actualitat política. La vetllada va comptar amb la presència de la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Àngels Chacón, i el president del partit, David Bonvehí.



Enguany, l'assistència va batre rècord i va reunir 130 persones. Els parlaments i el transcurs del sopar van ser conduïts per la presidenta comarcal, Ivet Castaño. Durant l'acte, tothom va tenir paraules de record i escalf caps als presos i preses polítics, així, com als exiliats, posant de manifest que «no es pot normalitzar la greu situació que es viu des de fa més de dos anys».



Bonvehí va destacar que «malgrat els reiterats atacs per part de l'estat i de la justícia espanyola cap al poble català i els nostres drets fonamentals, Europa ens està mostrant que la justícia de veritat és una altra cosa, fet que és esperançador». Al seu torn, Chacón va explicar que «tot i les dificultats que té el govern tant a nivell econòmic com pel context polític actual, no deixa de treballar en cap moment per continuar fent de Catalunya un país capdavanter en tots els aspectes possibles», fomentant el fet de ser un país atractiu per la inversió estrangera, l'aposta per un nou model energètic o la futura llei de facilitació de l'activitat econòmica.



Segons la formació, la trobada va servir per «encoratjar-se per continuar perseverant en aquests moments de complexitat».