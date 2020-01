Sant Fruitós licita l'obra del casal d'entitats i el jutjat de pau, que vol iniciar el maig

Sant Fruitós de Bages ha posat en marxa el procés que ha de permetre dotar el municipi d'un casal d'entitats i d'unes noves dependències pel Jutjat de Pau a l'edifici de l'antic Ajuntament, que està en desús des del 1998, i que es rehabilitarà íntegrament. El consistori ha obert el període de licitació de les obres, que costaran 755.000 euros, i preveu començar el maig.

Es tracta d'un edifici de tres plantes. La baixa, on s'ubicarà el Jutjat de Pau, tindrà un doble accés pel carrer Casajuana i per la carretera de Vic, on hi haurà uns petits magatzems per a les entitats i un punt d'informació turística digital a l'exterior.

A la primera planta hi haurà una sala de reunions amb capacitat per a una seixantena de persones i una sala de reunions per a grups amb capacitat per a una quinzena d'assistents, a banda d'una zona d'armaris per a les entitats. Finalment, la planta superior constarà d'una sala de reunions i quatre despatxos per al treball administratiu de els entitats.

Totes les plantes tindran lavabos i es connectaran amb un ascensor, i pel que fa a l'estructura, es rehabilitarà la coberta i s'arreglarà la façana conservant-ne els trets singulars. A més, l'edifici serà autosuficient gràcies a les plaques solars que s'instal·laran. L'accés a l'edifici es regularà a través d'un sistema intel·ligent de control horari.