Sant Fruitós ultima les obres del Casal de Joves i es prepara per equipar-lo

Les obres d'adequació del futur Casal de Joves de Sant Fruitós entren a la recta final, i els treballs es concentraran ara en el condicionament i en la instal·lació de l'equipament interior. El consistori ja ha obert un concurs públic per tal de subministrar el mobiliari necessari per posar el futur equipament en marxa, amb un cost de 98.811 euros.

El Casal de Joves s'ubicarà a la planta semisoterrània del Nexe, que comptarà amb diferents espais destinats a activitats diverses. La música hi tindrà un pes important, amb dos bucs d'assaig dotats d'altaveus, micròfons, taules de so, una bateria, un teclat i amplificadors electrònics. També hi haurà un petit escenari amb la tecnologia necessària per poder-hi fer concerts, i també s'adquirirà un equip de so de carrer per a la realització d'activitats a l'exterior.

Pel que fa a la zona de treball i activitats diverses, disposarà de taules, cadires, armaris, cartelleres, sofàs, pufs i fins i tot una hamaca, i electrònicament, el nou espai també es dotarà d'ordinadors portàtils i de sobretaula, d'una televisió interactiva, i de monitors per a videoconferències.

Finalment, hi haurà una zona d'oci amb una taula de tenis taula, un billar professional i un futbolí; i també una cuina per a cursos i tallers amb una placa d'inducció, forn, microones, una cafetera, un frigorífic, i un rentaplats, entre altres.

Paral·lelament, s'ha tret a concurs el disseny del grafisme de l'espai, ja sigui en la pintura de les parets o en la retolació de les portes d'accés.