Súria distribuirà ampolles reutilitzables als propietaris de gossos perquè en netegin l'orina al carrer

L'Ajuntament de Súria distribuirà gratuïtament ampolles reutilitzables per tal que els propietaris de gossos netegin l'orina de les seves mascotes a la via pública. La campanya, que porta per nom «si l'estimes, no deixis que embruti», també vol servir de recordatori que cal evitar que els gossos orinin a les façanes d'edificis, elements estructurals i mobiliari urbà.

L'ampolla es podrà recollir al despatx de l'àrea de Promoció Econòmica, a la planta baixa de l'ajuntament, els dimecres i divendres de 10 del matí a 2 del migdia. Per poder-la recollir caldrà tenir el gos censat, i per utilitzar l'ampolla, caldrà omplir-la amb aigua de l'aixeta i vinagre blanc, en una proporció aproximada de meitat i meitat. Posteriorment, aquest contingut haurà de ser abocat directament sobre l'orina del gos.

En el full informatiu de la campanya també es recordaran altres obligacions de les persones propietàries de gossos, com ara la necessitat de censar-los, de portar-los lligats quan surtin de casa, i que cal recollir els excrements i no llançar-los a les papereres, sinó en els contenidors de rebuig i els punts de recollida expressament identificats. Per altra banda, s'informarà que els gossos potencialment perillosos han de portar morrió i que cal tenir llicència de tinença d'animals i assegurança de responsabilitat civil.

La distribució de les ampolles reutilitzables es mantindrà fins a l'exhauriment de les unitats disponibles.