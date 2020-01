La CUP de Santpedor organitza aquest dijous una xerrada sobre la Llei Aragonès

La Capella de Sant Andreu de Santpedor acollirà aquest dijous a les 6 de la tarda una xerrada sobre la Llei de Contractes i Serveis a les Persones que vol impulsar la Generalitat, coneguda com la Llei Aragonès. És un acte organitzat per la secció local de la CUP, que s'oposa a aquesta llei per considerar que obre la porta a la privatització de serveis públics, i anirà a càrrec de Belén Tascón, presidenta de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC), que parlarà de les conseqüències que pot tenir l'esmentada llei en el cas que s'arribi a implantar.

Belén Tascón va esdevenir presidenta de l'entitat el 2017, després de deu anys de militància pels drets educatius, i va començar a mobilitzar-se en contra d'un marc legislatiu que pugui suposar la introducció de la lògica neoliberal al món de l'escola. «Allò que vam denunciar llavors és el que està passant ara: hi ha competència entre els centres públics. Les direccions són autònomes i implementen el model que volen, però si perden alumnes se les penalitza i també perden recursos», apunta la mateixa Tascón, que actualment forma part de l'AMPA de l'Escola Patronat Domènech de Barcelona i també participa en l'Assemblea Groga de Gràcia (AGG).

Entre altres coses, la presidenta de la FAPAC denunciarà que, al seu entendre, la Llei Aragonès pot representar un abans i un després per a molts serveis públics que ara s'ofereixen de manera directa i que amb la nova legislació podrien ser externalitzats i passar a ser gestionats per empreses privades.