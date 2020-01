Cardona aprova un pressupost per al 2020, que prioritza el desenvolupament local, l'habitatge i les persones

El ple de l'Ajuntament de Cardona ha aprovat aquest dimarts el pressupost municipal per a l'exercici 2020, que ascendeix a 5.531.731,54 euros, xifra que representa un increment del 2,57% respecte els números de l'any passat. Els nous comptes "prioritzen els àmbits d'actuació més estratègics", segons ha apuntat la regidora d'Hisenda, Anna Maria Sala, en referència "al desenvolupament local, la promoció econòmica, el turisme, l'habitatge i l'atenció a les persones". Així mateix, garanteix el manteniment dels serveis públics que es presten des de l'Ajuntament, amb la novetat de la posada en marxa del nou espai de cotreball (coworking), i fa "un esforç" de contenció de la despesa.

L'equip de govern "aposta amb fermesa" per l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, subvencionat en bona part pel SOC, mantenint l'estructura de personal i impulsant programes de treball als barris, la promoció econòmica i l'ocupació, i la segona edició de la Brigada Juvenil, que aquest 2020 amplia la franja d'edat. A banda, es mantenen les partides de les línies d'ajuts destinades a l'emprenedoria, que són de 15.000 euros.

En matèria d'habitatge, es treballarà perquè l'Oficina Local d'Habitatge pugui afegir 28 habitatges a la borsa de lloguer, 3 més que el 2019, i es mantindran les partides destinades als ajuts per a l'accés al lloguer, de 12.000 euros, i a la promoció de la rehabilitació, de 12.000 euros més.

L'enllumenat i l'adquisició d'immobles, principals inversions

El pressupost del 2020 preveu destinar 884.282 euros al capítol d'inversions, xifra que representa un increment del 16,52% respecte el 2019. Aquest augment es deu, sobretot, al projecte per renovar l'enllumenat públic de Cardona, amb una inversió de 380.836 euros que s'espera finançar en bona part amb la subvenció del PUOSC. L'altra gran partida prevista és l'adquisició per compensació (216.952 euros) de dos immobles del carrer Doctor Merli, i que "permetrà que l'Ajuntament faci política activa en habitatge" en un sector que es considera estratègic perquè "representa l'inici de la transformació de l'illa entre la plaça del Vall i el mateix carrer Doctor Merli", segons ha apuntat l'alcalde, Ferran Estruch.

Altres inversions importants són la renovació de la piscina mitjana, amb 121.880 euros, i la compra de sòl industrial per valor de 45.000 euros, que l'Ajuntament aportarà al nou projecte de Polígon La Cort II, que desenvoluparà l'Incasòl amb l'Ajuntament i industrials de Cardona. També estan previstos 40.233 per a la façana de l'Auditori Valentí Fuster (que s'afegeixen als 200.000 consignats el 2019), 21.000 euros per la millora de l'entorn del Patrocini i 7.000 euros per acabar el gruix de millores a la Llar d'Infants Municipal L'Aliret.

L'oposició no hi dona suport

El pressupost es va aprovar amb els vots favorables dels 7 regidors del govern d'ERC, mentre els els dos de JxC van votar en contra, i els dos socialistes es van abstenir.

Joan Jané, portaveu de JxC, va justificar lña seva postura dient que "entenem l'esforç, però creiem que el pressupost és continuista i que àrees estratègiques com l'habitatge o la dinamització tenen poc protagonisme; no hi ha una estratègia global clara".

Per la seva banda, Ferran Verdejo, portaveu del PSC, va explicar que l'abstenció del seu grup es devia a l'acceptació per part de l'equip de govern de diverses propostes socialistes que s'havien debatut en les reunions prèvies, com ara la realització de les obres per fer nous lavabos i dutxes al pavelló, la creació d'una comissió integrada per tots els partits per debatre projectes municipals estratègics, la realització d'un estudi de la Fira Medieval i de la Fira de la Llenega i la voluntat d'augmentar durant l'any els ajuts al lloguer, a la rehabilitació i a l'emprenedoria.