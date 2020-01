El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya veu amb bons ulls ampliar les bonificacions de la C-16 les 24 hores del dia. Aquesta ha estat una de les principals conclusions de la reunió que han mantingut aquest dijous al matí a Barcelona representants del Consell Comarcal del Bages, Ajuntament de Manresa, Cambra de Comerç i Indústria i Consorci Viari de la Catalunya Central amb el conseller Damià Calvet.

En el marc de la reunió, el territori ha traslladat a la conselleria la declaració institucional del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de desembre en què es fixaven tot un seguit de prioritats pel que fa a la mobilitat viària i ferroviària de les comarques centrals amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La conselleria ha valorat la rigorositat del document i ha destacat que compta amb el suport unànime del territori.

En relació al trànsit a la C-16, el departament ha mostrat una bona predisposició per trobar fórmules que permetin accentuar el trasllat de vehicles de la C-55 a la C-16. Per aquest motiu s'ha vist raonable estudiar l'ampliació de les bonificacions al peatge de la C-16 en el marc de la disponibilitat dels pressupostos per aconseguir que, efectivament, funcioni com a ronda gratuïta. Pel que fa al construcció de la variant de la C-55, el Govern ha assegurat que és una obra que requereix una gran inversió i que n'estudiarà propostes que siguin econòmicament assumibles.

Les millores a Monistrol, a la recta final

El departament de Territori i Sostenibilitat ha estat sensible a les peticions traslladades des del Bages i ha destacat les accions de millora de la seguretat viària a la C-55 més immediates. Són el tram en obres passat el terme municipal de Monistrol de Montserrat, que s'acabarà els propers mesos, i el projecte del ramal d'accés a la carretera en sentit sud a l'alçada de Sant Vicenç de Castellet, que es licitarà properament.

La trobada també ha servit per fixar altres millores que la Generalitat preveu per al territori i que consistiran en accions per fer més àgil el transport en autobús i també l'estudi de millores a la línia de Ferrocarrils de la Generalitat, que el departament de Territori i Sostenibilitat té com a prioritat.

Més reunions bilaterals

En el marc de la reunió, s'ha reafirmat la voluntat de mantenir una relació de bilateralitat amb el territori perquè esdevingui l'interlocutor amb el Govern alhora de planificar les accions necessàries de millora en matèria d'infraestructures. Aquesta relació directa també es vol traslladar en les gestions pendents que s'hauran de fer a Madrid amb el Ministeri de Foment en què Generalitat i territori aniran plegats per reivindicar les millores pendents a la línia R4 de Rodalies.

En paral·lel, es constituirà una taula bilateral de caràcter permanent entre la conselleria i el territori, amb la participació de representants polítics i socioeconòmics, que es convocarà de manera imminent per traslladar al conjunt del territori els detalls de la reunió d'avui i concretar les diferents peticions i actuacions que s'executaran.