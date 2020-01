Nou entitats presenten una plataforma perquè s'eliminin els correbous

Nou entitats han fet front comú i han creat la plataforma Prou Cor-rebous per reclamar l'abolició dels actes taurins a Catalunya, i eliminar els correbous de les festes populars dels pobles que encara n'organitzen. En un acte a la plaça Sant Jaume celebrat ahir, la plataforma va demanar convertir la proposta de resolució aprovada al Parlament (el setembre passat) que instava el Govern a prohibir aquestes pràctiques en una llei que les faci desaparèixer. Les entitats han elaborat una enquesta que, segons afirmen, posa de manifest que el 75% de la població està a favor de la prohibició dels correbous i més del 80% «els consideren maltractament animal». La plataforma lliurarà l'enquesta i un informe d'experts veterinaris als grups parlamentaris perquè comencin a treballar el text legal que hauria d'abolir-los.

Segons va explicar la portaveu de la plataforma, Aïda Gascón, l'enquesta també posa de manifest que la consideració que els animals són maltractats i pateixen ha incrementat el 5,8% respecte de la darrera enquesta que es va fer el 2012. Per això, creuen que cal «desencallar» el debat i pressionar per aconseguir que s'aboleixin. Actualment, va subratllar Gascón, encara es fan uns 450 actes taurins a l'any a Catalunya, concentrats sobretot en una vintena de pobles de les Terres de l'Ebre i a Cardona.

Santpedor també ha tingut vaquetes durant prop de 40 anys per la festa major, però cal recordar que la seva continuïtat es va posar a votació popular el 24 de novembre passat i que el resultat va ser de suprimir-les. Resultat que l'Ajuntament ja ha aprovat aplicar aquest mateix any. En canvi, Cardona va expressar des del primer moment (amb un acte unitari de partits, penyes i entitats, celebrat el 28 de setembre i que va reunir unes 800 persones) la seva defensa per la continuïtat del corre de bou.

Per a la plataforma Prou Correbous, el Govern hauria de decidir què cal fer amb la proposta de resolució que l'insta a eliminar aquestes pràctiques i per això iniciarà una ronda de reunions amb els grups parlamentaris per fer una proposta concreta perquè el Parlament les prohibeixi.