Sant Joan manté les cinc línies de P3 per a l'oferta inicial del curs vinent

Sant Joan de Vilatorrada mantindrà en l'oferta inicial per al curs vinent les cinc línies de P3 que té actualment. Després de les reunions mantingudes amb el Departament d'Educació per part de les direccions dels tres centres d'infantil i primària del municipi (Collbaix, Ametllers, Joncadella) i la regidora d'Educació, Elia Tortolero, s'ha acordat que abans de la preinscripció no es tancarà cap línia de P3 i que, per tant, l'oferta educativa inicial d'enguany serà de cinc línies.

Segons la regidora d'Educació, Elia Tortolero, «som conscients dels números que tenim perquè la demografia de Sant Joan baixa, però vam acordar que volíem fer aquest vot de confiança per si venen alumnes d'altres municipis i no tancar la línia abans de la preinscripció». Si finalment no s'omplen els cinc grups «som conscients que s'haurà de retallar», assegura.

Amb aquest acord es compleix la moció que es va aprovar al ple municipal del passat 19 de desembre. La proposta, presentada per l'equip de govern format per Alternativa per Sant Joan i el Partit Socialista de Catalunya (PSC), va ser recolzada per tots els grups polítics amb representació al consistori, que es van posicionar a favor de no tancar una línia de P3 abans de la preinscripció.

Des de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada han assegurat que «se seguirà defensant el valor educatiu que tenim en ser un dels pocs municipis de tot Catalunya amb una població d'11.000 habitants i tots els centres educatius públic».