La festa dels Romeus de Monistrol crea noves escenes i potencia el relat històric

Monistrol de Montserrat dóna aquest divendres al vespre el tret de sortida a la Festa Major d'Hivern dedicada a Sant Sebastià. Dilluns se celebrarà la diada central de la festa patronímica, amb el ball del Bo-Bo com a acte destacat. El cap de setmana vinent, 25 i 26 de gener, tindrà lloc la festa del Romeus que, per vuitè any traslladarà el municipi 500 anys enrere amb un centenar de representacions teatrals. Aquest any, la celebració potencia el relat històric i incorpora dues noves escenes.

En la línia de les darreres edicions, Romeus superarà el centenar de representacions i escenes costumistes inspirades en fets i passatges històrics. Les escenificacions, que mouen unes 150 persones, tenen com a eix central els efectes de la pesta i el vot de poble en honor de Sant Sebastià.

En aquesta ocasió, s'introdueixen dues noves escenes «Les meuques del bordell» i «Els joves de la discòrdia», que representarà una baralla entre pobres i rics. Altres representacions canvien i incorporen nous elements històrics, tant de contingut com d'escenografia. És el cas de l'escena de l'hospital que s'ubicava als baixos de Can Cavallé, que es transforma en un autèntic hospital de campanya situat extramurs, al passeig de la Canaleta. O la rebuda de l'Abat, que canvia de localització i es trasllada a la plaça del Bo-Bo, indret on els arxius indiquen que tenia lloc l'esdeveniment.

Nou espectacle de cloenda

D'altra banda el Miracle, que tanca les representacions del dissabte, incorpora una nova escena amb un enfrontament entre l'església i el poble i, davant l'èxit que té cada any, es faran dos passis. També hi haurà un nou espectacle de cloenda, el diumenge a la tarda, que tindrà com a eix argumental la tràgica història d'amor entre una jove noble de la vila i el seu amant. La representació tindrà format «d'auca viva amb una veu en off que anirà guiant els personatges, amb focs d'artifici, tambors i, com sempre, l'aparició del sant», segons el director artístic de Romeus, Pepo Flores.

També com a novetat la festa estrena senyalització amb mapes que situaran els espais escènics, que també s'identificaran i informaran dels horaris de les representacions. La festa, que té lloc de les 10 del matí a les 7 de la tarda, transcorre entre el passeig de la Canaleta, la Plaça de la Font Gran (on hi ha el mercat artesanal), els carrers Sant Pere i Manresa, el Pontet i la plaça del Bo-Bo.

Segons l'alcalde de Monistrol de Montserrat, Joan Miguel, Romeus, que va néixer «per posar en valor i visualitzar» la festa de Sant Sebastià «s'ha convertit en un projecte de poble». Abans de Romeus, entre aquest cap de setmana i dilluns tindran lloc ens actes més tradicionals de la festa major. Aquest dissabte hi haurà la recuperada Festa de les Santes Relíquies i dilluns, dia de Sant Sebastià, es farà l'ofici solemne, el pregó, la passada, la processó i el tradicional Ball del Bo-bo, que té com a administradors Miguel Fernández (abat), Nerea Quesada (prior) i Jordi Banqué (batlle).