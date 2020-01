Territori obre una porta a ampliar a tots els dies i hores els descomptes de la C-16

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha obert la porta a una de les principals demandes del Bages en matèria de comunicacions viàries. La d'ampliar els principals descomptes que s'apliquen actualment a l'autopista Terrassa-Manresa a tots els dies i hores de l'any.

Aquesta era una de les principals demandes que li va traslladar ahir al conseller, Damià Calvet, una delegació formada per representants del Consell Comarcal del Bages, l'Ajuntament de Manresa, la Cambra de Comerç i Indústria i Consorci Viari de la Catalunya Central. I una de les conclusions que en van treure, segons va exposar el vicepresident primer de l'ens comarcal i president del Consell d'Alcaldes, Eloi Hernández, va ser que la conselleria va mostrar una «bona predisposició per trobar fórmules» que permetin accentuar el trasllat de vehicles de la C-55 cap a la C-16. Per aquest motiu, segons Hernández, «s'ha vist raonable estudiar l'ampliació de les bonificacions al peatge de la C-16 en el marc de la disponibilitat dels pressupostos per aconseguir que, efectivament, funcioni com a ronda gratuïta».

Cal recordar que a la barrera de Castellbell/Sant Vicenç de l'autopista Terrassa-Manresa s'apliquen en aquests moments dos tipus de descompte amb caràcter general (tots ells amb l'ús imprescindible de Teletac o d'una aplicació de mòbil de pagament dinàmic).

D'una banda, des del 1999 hi ha vigents les bonificacions que suposen una rebaixa del 45% sobre les tarifes íntegres, que s'apliquen de dilluns a divendres no festius durant les 24 hores del dia. A aquestes s'hi van afegir l'1 de gener del 2016 uns nous descomptes que permeten que entrant a l'autopista des d'aquesta barrera cap al nord (i a l'inrevés) el peatge sigui gratuït. Però en aquest cas, és efectiu només en unes franges horàries, també de dilluns a divendres no festius (en concret, de 7 a 2/4 d'11 del matí i de 5 a 9 de la tarda, que es consideren hores punta). Per tant, si la Generalitat fes efectiva la demanda que li ha fet arribar la comarca (i a la que ahir va mostrar bona predisposició), els usuaris es podrien beneficiar també de tots aquestes modalitats de descomptes els cap de setmana i festius i, en el segon cas, a totes les hores del dia.

La reunió ha tingut lloc un mes després del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Bages del que en va sortir un manifest unitari de forces polítiques i agents econòmics i socials en què es fixava una dotzena de prioritats pel que fa a la mobilitat viària i ferroviària de les comarques centrals amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Unes demandes que ahir es van posar damunt la taula del departament i que, segons Eloi Hernández, «la conselleria en va valorar la rigorositat del document».



Alternatives al tram de Castellgalí

Entre les demandes més rellevants, a banda de la de l'ampliació dels descomptes a l'autopista, hi ha la de que, en el cas de la C-55, el departament de Territori avanci com a mínim en l'execució del que anomenen variant de Castell-galí, fins a arribar al desdoblament en la seva totalitat de Manresa a Castellbell. És a dir, que es materialitzi el tram central, dels tres en què es va dividir el projecte de desdoblament d'aquesta car-retera entre Manresa i Castellbell, redactat des de fa quatre anys. Es tracta de l'únic tram en què es preveia modificar totalment el traçat actual. En aquest cas, segons va expressar el vicepresident del Consell del Bages, tot i que hi van trobar receptivitat, els representants del territori no van formular cap concreció i van respondre que estudiarien aquesta i altres possibles alternatives que siguin econòmicament assumibles.

Pel que fa a les obres que hi ha en curs en aquesta carretera al tram de Monistrol de Montserrat, i que actualment estan aturades (segons el departament, en espera que passi el període de baixes temperatures per poder treballar en les tasques d'asfaltatge de nit ), el departament va garantir que s'acabaran en els propers mesos. I que aquest mateix any es licitarà l'execució d'un nou projecte, el que ha de permetre crear un nou tram amb un carril d'avançament entre Sant Vicenç i Castellgalí.

La trobada també va servir per fixar altres accions que la Generalitat preveu per al territori i que consistiran en accions per fer més àgil el transport en autobús i també l'estudi de millores a la línia de Ferrocarrils.

Alhora, es va acordar constituir una taula bilateral de caràcter permanent entre la conselleria i el territori, amb la participació de representants polítics i socioeconòmics, que es convocarà de manera imminent per traslladar al conjunt del territori els detalls de les diferents peticions i actuacions que s'executaran.