El Tribunal Europeu tomba el recurs d'ICL contra la penalització per ajudes il·legals

ILC Iberia, filial d'Iberpotash, ha perdut el recurs davant del Tribunal General de la Unió Europea contra la penalització que li va imposar Brussel·les el 2017 en considerar que havia rebut ajudes il·legals per part del govern de la Generalitat i de l'Estat. Unes ajudes que qui va presentar la denúncia (que la resolució esmenta que vol preservar l'anonimat) argumentava que havien situat l'empresa minera en una situació d'avantatge competitiu perquè li hauria alleugerit càrregues econòmiques en el compliment d'obligacions ambientals. Bàsicament, fa referència al cobriment que es va fer fa una dècada del runam de Vilafruns (Balsareny) i a l'aval que l'empresa minera havia dipositat en concepte de restauració del runam del Cogulló, que Brussel·les considera que es va valorar molt a la baixa.

Aquesta penalització que la Comissió Europea imposar a Iberpotash el 2017 i contra la qual l'empresa va presentar recurs (que és el que ara ha tingut resposta) es va quantificar en un total de 5,8 milions d'euros. Una quantitat que la multinacional ja va fer efectiva. Aquest import no era tant un concepte de sanció, sinó el que la CE considerava que l'empresa ja hauria hagut d'assumir en el seu moment, més els interessos de demora pel temps transcorregut.

El tribunal europeu de primera instància ha conclòs ara que la Comissió Europea no va cometre «cap error» a l'hora de determinar que l'Estat i la Generalitat van ajudar il·legalment la companyia. La decisió del TGUE encara es pot recórrer en última instància al Tribunal de Justícia de la UE. Així, el Tribunal General de la Unió Europea nega la raó a l'empresa minera que al·legava «pèrdua d'ingressos» i «d'oportunitat de negoci» per justificar que la Generalitat li costegés la cobertura del runam de Vilafruns. Per contra, la Comissió Europea va defensar als tribunals que Iberpotash sí que va obtenir «clarament» un avantatge amb aquesta mesura.

Fonts d'Iberpotash s'han limitat a valorar que consideren aquest un episodi «del passat» i «ja superat», que ressorgeix ara perquè l'empresa havia de seguir els recursos legals, però que el pagament de l'import que se'ls reclamava «ja es va fer efectiu. Iberpotash mira cap al futur, amb tots els projectes que té engegats». Sí que han recordat, com ja van fer el 2017 quan es va fer pública la penalització econòmica de la Comissió Europea, que el cobriment del runam de Vilafruns va ser un projecte promogut «de forma unilateral» per la Generalitat com una prova pilot, i que, des que es va dur a terme, és l'empresa la que en costeja les tasques de manteniment.

Aquest cobriment va ser una idea original de la plataforma Montsalat que la Generalitat va recollir el 2007 convocant un concurs obert de propostes per resoldre el problema del runam a l'aire lliure, amb el que va anomenar «desimpactació». El que va acabar prosperant va ser precisament el que en plantejava la impermeabilització per sobre amb materials que ja s'utilitzaven en abocadors (capes de geotèxtil i làmines de polietilè), i es va executar entre el 2009 i el 2010.