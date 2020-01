Cardona aprova un pressupost que posa el focus a promoure activitat i habitatge

L'Ajuntament de Cardona ha aprovat per a aquest any un pressupost creixent en relació amb l'any passat, i que posa un dels focus principals en el que s'ha convertit en una de les obsessions de l'equip de govern d'ERC en els tres mandats que fa que piloten el consistori: activar mesures per promoure que es posi habitatge al mercat.

En aquest sentit, una de les accions que recullen aquests pressupostos, en el capítol d'inversions, és l'adquisició per compensació (216.952 euros) de dos immobles situats al carrer Doctor Merli, en ple nucli antic. Una operació que, segons va posar en relleu l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, «permetrà que l'Ajuntament faci política activa en habitatge» en un sector que es considera estratègic perquè representa l'inici de la progressiva transformació de l'illa que hi ha situada entre la plaça del Vall i el mateix carrer Doctor Merli.

A més, l'equip de govern va destacar que a través d'aquest pressupost se'n volen continuar donant a l'Oficina Local d'Habitatge, que, segons dades de l'Ajuntament, aquest 2019 ha aconseguit incorporar 25 habitatges a la borsa de lloguer, amb previsió que en siguin 28 ben aviat. Així, també es mantenen les partides destinades als ajuts per a l'accés a l'habitatge de lloguer (12.000 euros) i a la promoció de la rehabilitació (12.000 euros).

El 2018, el consistori va crear a través de l'Oficina Local d'Habitatge una borsa de lloguer amb la qual es pretenia assolir un doble objectiu: donar sortida a un nombre més que significatiu de pisos buits, sobretot al nucli antic i a la Coromina, i així aconseguir una oferta prou nombrosa, atractiva i assequible.

El servei partia d'una diagnosi prèvia exhaustiva sobre la situació de l'habitatge al municipi, que posava de manifest la manca d'oferta. L'estudi detallava que no hi havia pràcticament pisos de lloguer en el mercat, malgrat que en aquell moment hi havia més de 400 habitatges buits. Es van analitzar un total de 1.990 habitatges i el que es posava de manifest és que, de buits, en aquell moment n'hi havia 251 al nucli antic, 71 a la Coromina i 117 a la resta del municipi. En la borsa creada, tant els propietaris com els potencials llogaters reben incentius, ja sigui en forma de garanties de manteniment de l'habitatge, o com a ajuts a la rehabilitació o al pagament del lloguer.

El pressupost municipal per al 2020 aprovat per a aquest any ascendeix a 5.531.731,54 euros, xifra que representa un increment del 2,57% respecte de l'any passat. La regidora d'Hisenda, Anna Maria Sala, va destacar que el pressupost «prioritza els àmbits d'actuació més estratègics: el desenvolupament local, la promoció econòmica, el turisme, l'habitatge i l'atenció a les persones», i «garanteix» el manteniment dels serveis públics que presta l'Ajuntament, amb la novetat de la posada en marxa del nou espai de cotreball.

Junts per Cardona, que és a l'oposició, hi va votar en contra i el seu portaveu, Joan Jané, ho va argumentar exposant que «entenem l'esforç, però creiem que el pressupost és continuista i que àrees estratègiques com l'habitatge o la dinamització tenen poc protagonisme; no hi ha una estratègia global clara».

Ferran Verdejo, portaveu del PSC -també a l'oposició-, va anunciar l'abstenció del seu grup i va explicar que es devia a l'acceptació per part de l'equip de govern de diverses propostes socialistes que s'havien debatut en les reunions prèvies, com ara la realització de les obres per fer nous lavabos i dutxes al pavelló, la creació d'una comissió integrada per tots els partits per debatre projectes municipals estratègics, la realització d'un estudi de la Fira Medieval i de la Fira de la Llenega i la voluntat d'augmentar durant l'any els ajuts al lloguer, a la rehabilitació i a l'emprenedoria. Així, el pressupost va quedar aprovat amb 7 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions.