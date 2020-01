Un mirall per impulsar el canvi educatiu

Enxarxar els centres educatius i compartir aprenentatges per donar resposta a les necessitats de transformació educativa actuals del territori. Amb aquest objectiu els Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central han posat en marxa una prova pilot per fomentar processos d'actualització als centres educatius a través de visites a escoles i instituts que ja han apostat pel canvi pedagògic i que poden servir de model. La proposta ha generat un gran interès entre els centres i, en total, n'hi participen una vuitantena, entre receptors i visitants. Després d'un treball previ, aquest dijous es va fer la primera de les visites programades en un dels 17 centres receptors, l'institut escola Barnola d'Avinyó.

El Pla Visita-centres té dues tipologies de centre: el receptor i el visitant. Els receptors són aquells instituts, escoles o institut-escola que, com el cas del d'Avinyó, es considera que estan en els àmbits de transformació educativa i, per tant, són susceptibles de visitar. En total, n'hi ha 17 de repartits per tot el territori amb l'objectiu de compartir el treball que han fet als centres visitants, que tenen una voluntat de transformació. Un total de 67 (14 instituts i 53 escoles) s'han sumat a la iniciativa i participaran en les visites que hi ha programades aquest trimestre.

Marc Peñarroya, referent d'innovació per a la transformació educativa dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, destaca que la iniciativa ha tingut «una molt bona resposta» ja que hi participen «el 35% dels centres públics», de manera que «uns 400 docents tindran l'oportunitat de participar en aquesta vivència». Explica que el pla pretén «ampliar mirades a través de compartir noves maneres de treballar» i «generar debat».

Segons Peñarroya, el sistema educatiu es troba en un moment d'actualització i, en aquest sentit, els Serveis Territorials a la Catalunya Central han apostat per aquest pla pilot per « ajudar a l'actualització dels projectes educatius dels centres del nostre territori» tenint en compte que «la transformació educativa és un dels eixos estratègics del departament d'Educació».



Grups impulsors a cada centre

Els requisits que es demanen als centres visitants que s'han adherit a la iniciativa són tenir voluntat de transformació, lideratge de l'equip directiu, la creació d'un grup impulsor format per l'equip directiu i tres docents, participar a les visites organitzades que es fan en horari lectiu, transferència al claustre i el compromís d'actuar com a agents de canvi.



Primera visita a Avinyó

La fase de visites es va iniciar aquest dijous a l'institut escola d'Avinyó que, des de fa quatre anys, viu immers en un procés de canvi educatiu, i és un dels 17 centres receptors. Una quinzena de docents de centres de Sant Feliu Sasserra, Sant Llorenç de Morunys, Capellades, Sant Martí Sesgueioles i Santa Margarida de Montbui van conèixer de primera mà el projecte educatiu del centre i el seu procés de canvi.

Abans de visitar els diferents espais, el director de l'IE Barnola, Ricard López, va explicar als centres visitants com es va gestar i com s'està desenvolupant el procés de canvi al centre avinyonenc. Segons López, el propòsit educatiu del centre es va crear «de manera col·laborativa a base de dinàmiques amb mestres, famílies i alumnes» amb una aposta per la individualització de l'aprenentatge i la interacció amb l'entorn.

Per la seva banda, els docents que van participar en la visita definien amb poques paraules el que esperaven de l'experiència: «obrir els ulls», «perdre la por», «diversitat d'aprenentatges», «idees» i «organització». Unes expectatives que el pla intentarà complir amb aquest intercanvi d'experiències.