Es proposa remodelar la piscina mitjana i una renovació de l'enllumenat

Un dels apartats que més creix del nou pressupost aprovat per l'Ajuntament de Cardona en el darrer ple municipal és el de les inversions, que ascendeix a un total previst de 884.282 euros, el 16,52% més elevat que el del 2019.

Segons va concretar l'equip de govern, aquest increment es deu sobretot al projecte per renovar l'enllumenat públic de Cardona, amb una inversió de 380.836 euros. Un projecte que s'espera finançar en bona part amb la subvenció del programa d'ajuts del Pla Únic d'Obres i Serveis.

A banda de l'adquisició dels immobles del carrer Doctor Merli (vegeu el text de la peça principal), altres inversions importants previstes en aquest pressupost són la renovació de la piscina mitjana (121.880 euros) i la compra de sòl industrial per valor de 45.000 euros, que l'Ajuntament aportarà al nou projecte de Polígon Industrial La Cort II, que desenvoluparà l'Incasòl conjuntament amb l'Ajuntament i industrials de Cardona.

També estan previstos 40.233 per a la façana de l'Auditori Valentí Fuster (que s'afegeixen als 200.000 consignats el 2019), 21.000 euros per la millora de l'entorn del Patrocini i 7.000 euros per acabar el gruix de millores a la llar d'infants municipal L'Aliret.