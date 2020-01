Castellnou plantejarà a Ensenyament d'afegir-se al model d'instituts escola

Castellnou de Bages plantejarà al departament d'Ensenyament la possibilitat que l'escola l'Olivar pugui ampliar l'actual oferta educativa de primària a secundària. Es proposa la fórmula d'institut escola fins a 4t d'ESO, «aprofitant que el Govern de la Generalitat que tenim ara és procliu a estendre aquest model», apunta l'alcalde, Domènec Òrrit. Dimarts hi ha prevista una reunió a tres bandes entre representants de l'Ajuntament, de la direcció de l'escola i dels Serveis Territorials d'Ense-nyament a la Catalunya Central, en què s'estudiarà si aquesta iniciativa té opcions o no de poder tirar endavant.

Ja fa temps que la proposta és sobre la taula, però s'ha buscat la màxima coordinació entre ajuntament i escola abans de moure fitxa, amb la voluntat «que qualsevol decisió es prengui de forma consensuada», diu Òrrit. A més, la trobada arribarà després que el departament ja va fer públic el mes de desembre passat la llista d'instituts escola que preveu engegar a partir del proper curs, i en què Castellnou ja no tindria cabuda.

I és que, si bé tant l'Ajuntament com l'escola aposten per poder oferir els estudis de secundària aviat, no es volen precipitar, i si finalment el projecte va endavant, es treballarà de cara al curs 2021-2022. «Volem fer-ho bé i marcar una línia pedagògica adequada», apunta la directora de l'Olivar, Montse López, que demana el màxim de garanties per poder implementar el nou model «en òptimes condicions i amb els recursos suficients», encara que es vagi introduint progressivament un curs cada tardor i tot plegat no s'acabi de completar fins passats quatre anys. «No per ser un institut petit, hem de deixar de reclamar el que ens pertoca», afegeix López, pensant en la necessitat de sis aules, i si és possible dues més de polivalents, que considera que s'haurien de garantir, ja d'entrada, si es té en compte el conjunt de l'ESO. Veu difícil que el departament s'avingui a tirar endavant el projecte si no té la seguretat que podrà cobrir aquestes necessitats.



Necessitat d'espai

Precisament, entre els principals esculls que s'hauran de resoldre hi ha la qüestió de l'espai, que ara per ara l'edifici de l'escola no pot oferir perquè s'ha anat omplint, i es preveuen més desdoblaments en el futur. L'Ajuntament admet aquest dèficit, però en principi entén que no hauria de ser un problema.

Entre altres possibilitats, una part de la solució pot arribar del centre cívic que hi ha a prop de l'Olivar. L'alcalde considera que és «un lloc idoni» perquè disposa d'espais que podrien ser per a l'escola i, si convé, es podrien destinar a altres usos fora de l'horari lectiu.

Tot plegat es posarà sobre la taula a la reunió de dimarts, en què s'analitzaran les diverses possibilitats que farien viable el desplegament de l'ensenyament secundari al municipi. «L'escola crea un sentiment de poble que ara es trenca molt aviat», diu l'alcalde, Domènec Òrrit, perquè tot just quan acaben sisè «ja marxen de molt joves cap a l'institut a Santpedor». En aquest sentit, i entre altres coses, defensa la implementació de l'institut escola a Castellnou com «una forma de retenir-los un temps més al poble», i que, al mateix temps, ajudaria a descongestionar l'institut de Santpedor, que diu que també comença a estar saturat per la massificació d'alumnes.