La Diputació posa al dia la cartografia topogràfica de Sant Fruitós i de Sant Salvador

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el de Sant Salvador de Guardiola ja disposen d'una cartografia topogràfica municipal actualitzada, en tres dimensions i a una escala 1:1000.

Els treballs els ha realitzat la Diputació de Barcelona, i la seva vicepresidenta segona, Carmela Fortuny, ja els ha lliurat aquesta mateixa setmana als dos consistoris.

Aquest tipus de cartografies es consideren una eina essencial per al desenvolupament de les competències municipals bàsiques, tenint en compte que s'utilitzen com a base de les cartografies temàtiques que serveixen per al planejament urbanístic, el cadastre, i la xarxa de serveis i equipaments municipals. És per això que, el fet de tenir-les actualitzades segons tal com és ara el municipi, fa més fàcil els treballs de diagnosi, planificació i gestió municipal, com també la presa de decisions estratègiques que hagi de fer l'Ajuntament corresponent.

En el cas de Sant Fruitós de Bages, s'han cartografiat 1.671 hectàrees de sòl urbà i urbanitzable i de sòl no urbanitzable, i en el cas de Sant Salvador de Guardiola han estat 1.229 hectàrees.

Les cartografies s'han fet a partir de topografies aèries que utilitzen tècniques fotogramètriques, i amb treballs de camp.

La informació inclou dades sobre l'altimetria, planimetria, toponímia, model digital d'elevacions, el vialer, i el model digital del ter-reny, entre altres.

Aquestes dades tenen l'aval tècnic de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.