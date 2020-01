Les intervencions arqueològiques a les Guixeres es converteixen en un dels eixos destacats de la Festa de Sant Sebastià

La recuperació del patrimoni històric de Súria és un dels eixos de la Festa de Sant Sebastià d'enguany, especialment en l'àmbit de l'Espai Patrimonial de les Guixeres. El pregó festiu i la visita patrimonial, dos dels actes destacats del programa, han estat dedicats a les actuacions realitzades en aquest espai a través de la Campanya d'Excavacions Arqueològiques.

El pregó de la Festa de Sant Sebastià va omplir el saló de sessions de la Casa de la Vila, divendres 17 de gener. L'arqueòloga Cristina Belmonte i l'estudiós surienc Albert Fàbrega hi van destacar la importància de les actuacions de recuperació del patrimoni realitzades en les diferents edicions de la Campanya.

Segons Cristina Belmonte, les intervencions arqueològiques a les Guixeres s'han convertit "en un referent" a Catalunya per la importància del jaciment, el suport institucional i la participació d'estudiants, entitats, empreses i altres persones interessades en la recuperació del patrimoni.

L'arqueòloga manresana, codirectora dels treballs de les darreres edicions de la Campanya, va explicar que el jaciment medieval de les Guixeres és "un dels més complexos que he excavat mai". L'anàlisi de les restes descobertes fins ara mostren que es tractava d'un poblament important, basat en l'explotació del guix i que es va mantenir especialment actiu entre els segles X i XIII, abans del desenvolupament urbà del Poble Vell.

Malgrat això, Cristina Belmonte va manifestar que el jaciment encara planteja importants incògnites que s'intentaran esbrinar en les properes edicions, especialment a l'entorn de les restes de la torre del Puig de Sant Pere. Per la seva banda, Albert Fàbrega va parlar de la Campanya d'Excavacions Arqueològiques com una iniciativa "insígnia" de les actuacions culturals de l'Ajuntament de Súria. Tot i que les Guixeres són actualment el jaciment arqueològic més important de la vila, l'estudiós surienc va comentar que "hi ha moltes altres intervencions que un dia o altre s'hauran de fer".

En el transcurs de l'acte, l'alcalde Albert Coberó va manifestar que la Campanya d'Excavacions Arqueològiques mostra que els esforços coordinats generen "resultats òptims". El batlle surienc va refermar que el compromís de l'Ajuntament per aquesta iniciativa es mantindrà en els propers anys.Tant l'alcalde de Súria com la regidora d'Ensenyament, Turisme, Participació i Festes, Alba Santamaria, van convidar tothom a participar en els actes de la Festa de Sant Sebastià i van agrair el treball de les persones que l'han fet possible.



Visita patrimonial a l'Espai Patrimonial de les Guixeres



Prop d'un centenar de persones han participat aquest diumenge 19 de gener en la visita patrimonial de la Festa de Sant Sebastià d'enguany a l'Espai Patrimonial de les Guixeres, amb el guiatge de l'estudiós surienc Albert Fàbrega. El recorregut de la visita ha passat pel Puig de Sant Pere i per Sant Pere del Puig, on es troben les restes de la torre i de l'església medieval de les Guixeres, respectivament.

En el transcurs d'aquesta visita, Albert Fàbrega ha reiterat que el jaciment arqueològic de les Guixeres és "molt gran i molt potent".

Com en anteriors edicions de la visita patrimonial, les persones participants han rebut un quadern monogràfic amb un ampli treball de recerca històrica d'Albert Fàbrega, editat per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament.