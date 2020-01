Ajuntament de Manresa i Consell del Bages no saben si volen la Renfe fins a l'aeroport

Tot i que els alcaldes del Vallès ja van fer sentir la seva veu a mitjan desembre reclamant que la línia R4 es connecti directament amb l'aeroport, fins ara des del Bages no hi ha hagut cap posicionament formal (ni col.lectiu ni individual) de representants polítics que s'hagin afegit a aquesta demanda. De fet, tant des del govern de l'Ajuntament de Manresa com des del Consell Comarcal del Bages la resposta ha estat que el posicionament en relació a aquest tema encara no està determinat, malgrat parlem d'una proposta que, tal i com es detalla a la pàgina anterior, formava part de dos plans d'infraestructures de la Generalitat i d'un altre del govern central.

Per part del Consell del Bages, el seu vicepresident primer i alhora president del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses, Eloi Hernández, ha explicat que aquest tema va ser un dels que es va tractar en la reunió que representants de la comarca van mantenir divendres amb el conseller de Territori, Damià Calvet, i que «el que diem és que justament pel que necessitem la taula bilateral entre Govern i territori [acordada en aquella trobada] és per poder parlar de qüestions com aquesta». Hernández ha explicat que «el que hem d'acabar fent com a comarca és seure conjuntament amb els representants del Vallès per parlar d'això: de quins són els reptes, de quines poden ser les millors solucions, de confrontar la proposta que fa la conselleria amb la que que com a territori puguem acabar de consensuar i que no perjudiqui els uns als altres».

I hi afegia que «hem de trobar solucions de consens i en aquest sentit ens hem posat d'acord amb el conseller d'asseure'ns conjuntament amb el Vallès per parlar-ne. Nosaltres hem de parlar i hem de valorar les alternatives i per fer-ho necessitem tota la informació i veure, com a comarca, què és el que ens beneficia més».

De fet, aquesta demanda no estava recollida en el llistat de prioritats incloses en el manifest sobre les infraestructures viàries i ferroviàries que el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Bages va aprovar el 18 de desembre passat.