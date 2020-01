Monistrol planta cara al fred i a la pluja, i balla el Bo-bo en una plaça gairebé plena

Els monistrolencs no van faltar ahir al vespre a la seva cita anual amb el ball del Bo-bo. Ni el fred ni el plugim que va anar caient només començar, no van ser cap impediment perquè la plaça es tornés a omplir (no tant com en altres ocasions) per veure ballar les tres parelles d'enguany i sense perdre's detall dels vestits que lluïen expressament per a l'ocasió. Aquesta vegada, la festa tenia la presència del pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, que va presidir el ball per primer cop en molt temps, fins al punt que ni la mateixa organització no sabia precisar-ho amb exactitud, apuntava ahir el president de l'Associació de Sant Sebastià, Joan Pozo.

El pare abat ja va ser present a la processó de la tarda, on es va mostrar agraït per la invitació, tot diferenciant els vincles «de germanor» que actualment hi ha entre Montserrat i Monistrol, respecte de la relació feudal de segles enrere, motiu pel qual l'Abat era un il·lustre convidat.

Enguany, el ball l'han protagonitzat les tres parelles formades per Miguel Fernández i Rosa Gordi (abat), Jordi Banqué i Carme Nadal (batlle), i Nerea Quesada i Pol Hinojosa, el nom del qual es va guardar en secret fins a última hora tal com marca la tradició en el cas de la parella soltera del prior.

La festa començava a les 8 en punt, i la plaça es va omplir de cop amb un públic que no va estalviar elogis sobre la vestimenta de les parelles, tot i que també va sorprendre l'atreviment d'alguns escots en una nit freda com la d'ahir. I és que totes tres parelles, i també el públic, van aguantar estoicament el fred durant l'hora llarga que es va trigar a completar les tres repeticions del Bo-bo. Al final de la segona, el credencer va anunciar els noms del les tres administradores que protagonitzaran els balls l'any que ve, amb les seves respectives parelles, i que van obtenir la benedicció del públic. Es tracta de Gemma Garcia (abat), Sílvia Subirana (batlle), i Mercè Claret, que serà l'administradora del prior i que, com a soltera, no donarà a conèixer el nom de la seva parella fins just abans de la festa de l'any que ve. El fet que totes tres administradores siguin dones és singular però no excepcional, explicava Pozo, tenint en compte que ja fa quatre dècades que les dones han deixat de ser «les parelles dels administradors, i ara poden ser directament elles les administradores».