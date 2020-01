Sant Fruitós incorpora millores a l'àrea de compostatge vegetal

L'Àrea de compostatge vegetal de Sant Fruitós de Bages estarà gestionada íntegrament per l'empresa Boscnet qui en realitzarà tant la recollida de la fracció vegetal com la posterior gestió de la resta recollida. Amb aquesta contractació unificada el consistori vol donar un millor servei als veïns de les Brucardes, la Rosaleda i Pineda de Bages on actualment funciona aquest servei. Aquest projecte de bioeconomia circular es va posar en funcionament a principi del 2019 i ha obtingut una molt bona acollida per part dels veïns. A l'Àrea de compostatge vegetal, ubicada al polígon de Sant Isidre, hi van a parar les restes vegetals i llenyoses dels jardins particulars i parcs del municipi i un cop gestionades es transformen en adob natural.