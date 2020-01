Súria distribuirà ampolles per netejar l'orina dels gossos a la via pública

L'Ajuntament de Súria distribuirà gratuïtament ampolles reutilitzables per tal que els propietaris de gossos netegin l'orina de les seves mascotes a la via pública. La campanya, que porta per nom «Si l'estimes, no deixis que embruti», també vol recordar que cal evitar que els gossos orinin a les façanes d'edificis, elements estructurals i mobiliari urbà.

L'ampolla es podrà recollir al despatx de l'àrea de Promoció Econòmica, a la planta baixa de l'ajuntament, els dimecres i divendres de 10 del matí a 2 del migdia. Per poder-la recollir cal tenir el gos censat, i per utilitzar l'ampolla, caldrà omplir-la amb aigua de l'aixeta i vinagre blanc, en una proporció aproximada de meitat i meitat i abocar el contingut directament sobre l'orina del gos.

La campanya també recorda altres obligacions de les persones propietàries de gossos, com ara la necessitat de censar-los, de portar-los lligats quan surtin de casa, i que cal recollir els excrements i no llançar-los a les papereres, sinó en els contenidors de rebuig i els punts de recollida identificats.