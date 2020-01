La borrasca s'acarnissa amb la costa

La borrasca Glòria es va acarnissar ahir amb el litoral català, que ha patit la pitjor tempesta de llevant d'aquest segle. De moment, ha deixat 43 ferits al llarg d'un episodi que continuarà demà més feble però amb abundants pluges a tot Catalunya, especialment a la meitat nord i est.

En el seu segon dia, el temporal ha fet desaparèixer innombrables platges sota l'onatge, que va arribar a tots els passejos marítims, especialment els de l'àrea metropolitana, que han perdut l'amplada de sorra, i els de la Costa Brava, on l'escuma del mar es va escolar als carrers de Tossa de Mar.

A causa d'aquests episodis, el Sistema d'Emergència Mèdiques (SEM) va haver de fer un total de 43 assistències sanitàries a ferits de diversa consideració, un d'ells per una contusió a Alpicat (Segrià), que va ser traslladat en estat greu a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Al llarg del dia, les ratxes de vent van deixar valors històrics, com els 144,4 quilòmetres per hora a l'estació de puig Sesolles, al Montseny, o els gairebé 200 litres d'aigua acumulada en municipis de Girona, on l'onatge va superar els 10 metres.

De fet, el temporal manté en alerta diverses comarques del nord i el sud de Catalunya per risc de desbordament de rius, cosa que ha portat a desallotjar preventivament 40 persones al municipi d'Hostalric (Selva) d'habitatges pròxims a la Tordera. Les autoritats i responsables d'emergències de Girona van estar la nit passada atentes al cabal del riu Onyar, conscients de la possibilitat de desbordament, especialment a primera hora d'avui.

La previsió és que les comarques amb més risc siguin l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, així com el Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta, on la tempesta descar-regava ahir a la nit amb especial virulència, i es va recomanar cancel·lar les activitats escolars per evitar el desplaçament de menors, que en molts casos ahir ja no van anar a l'escola.

Segons dades del departament d'Educació, més de 120.000 alumnes de primària i secundària es van quedar ahir sense classe pel tancament dels centres educatius a causa de la neu, els aiguats i les alertes de vent, que també van fer suspendre algunes rutes de transport escolar. En canvi, al Maresme, la comarca més afectada per aquesta mesura, les escoles reobriran avui amb la previsió que el vendaval amainaria al llarg de la passada nit.

Les infraestructures van ser les altres grans perjudicades de la jornada, amb un total de 35 carreteres afectades, quinze de les quals tallades per inundacions, vent o per la caiguda d'arbres.

El trànsit ferroviari també va viure una jornada complicada, amb nombrosos retards, talls de vies i problemes de circulació en totes les línies per incidències derivades del temporal. Protecció Civil ha exigit prudència i responsabilitat a la ciutadania pel «moment crític» del temporal i va lamentar que diverses persones s'acostessin al front marítim per fer fotografies de l'onatge, un comportament que van rebutjar de ple.

A Barcelona, l'onatge provocat per la borrasca Glòria va sobrepassar els espigons del Port Olímpic i va causar l'enfonsament d'una embarcació amarrada a la zona. Davant d'aquesta situació, el Port de Barcelona mantenia anit la seva operativa marítima paralitzada a causa del fort onatge i al vent, que no permetien la sortida d'embarcacions de les seves instal·lacions.

La previsió

Les precipitacions, que poden durar encara unes hores a les Terres de l'Ebre, eren ahir «el focus» d'atenció del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest matí s'espera «una certa pausa» en les precipitacions, però el cap de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, va demanar «no abaixar la guàrdia» perquè de cara a la tarda hi haurà «una nova onada de precipitacions més centrades a la part est de Catalunya» que aniran disminuint de cara a aquesta nit i demà.

La cota de neu ja havia pujat ahir per sobre dels 1200 metres i es va restringir al Pirineu més oriental, i es preveia que pugi fins als 1.500. No obstant això, puntualment es poden acumular 1,5 o 2 metres de neu nova en alguns indrets, va indicar Segalà. Si bé l'onatge seguirà «molt alterat», el vent «anirà afluixant» i l'onatge també «anirà remetent». Les pitjors onades, que poden ser de més de quatre metres, s'aniran restringint a la part nord de la costa.