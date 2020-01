Cardona crearà una segona brigada per rehabilitar cases de la colònia Arquers

Cardona crearà una segona brigada que donarà continuïtat a la juvenil que ha estat treballant durant els darrers 9 mesos en diferents tasques de rehabilitació al municipi. En aquest cas serà una brigada sènior, amb prioritat per a persones de més de 45 anys i en situació de llarga aturada. Un projecte que, com el que es va promoure a principi de l'any passat, neix amb un doble objectiu: formar veïns del poble per ajudar-los en la seva inserció (o reincorporació) laboral i, al mateix, temps que puguin contribuir en el seu procés d'aprenentatge a la recuperació d'espais locals, i molt especialment d'habitatges de l'antic nucli miner de la colònia Arquers, que es vol potenciar com a àrea residencial del municipi, i que és on faran la major part de les seves pràctiques i activitat laboral.

Ahir es va presentar la nova proposta, en el marc d'un acte que servia per acomiadar els nois que durant els darrers nou mesos han format part de la brigada juvenil, un projecte que ha liderat l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona amb el finançament del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), a través de la convocatòria de Treball als Barris. Entre els dos programes l'Ajuntament ha rebut 280.000 euros del SOC per destinar a la contractació de les persones de les dues brigades i a la seva formació.

Per a l'alcalde, Ferran Estruch, el projecte ha estat rodó: «Ha permès reunir dos dels objectius prioritaris de Cardona: el de generar ocupació, en aquest cas entre els joves, i el de fomentar la rehabilitació d'habitatges i espais públics».

El projecte de la brigada juvenil ha tancat la seva etapa amb una valoració molt positiva per part de l'Ajuntament i l'Agència. El programa ha permès formar –amb 150 hores de classes teòriques, 8 joves d'entre 16 i 35 anys en matèries com ara el manteniment i la rehabilitació d'habitatges– treballs de fusteria, electricitat, jardineria, fontaneria o energies renovables. D'aquests 8 joves, se'n van acabar contractant 6, que van passar a formar part de la brigada juvenil de Cardona, amb un sou de 1.200 euros bruts mensuals.

Durant 9 mesos, tots han pogut posar en pràctica els coneixements adquirits a la colònia Arquers, on han participat en la rehabilitació de tres casetes que ben aviat es podran posar a lloguer social. També han fet les tasques pròpies d'una brigada municipal fent treballs de jardineria i de manteniment del poble. A banda dels nois de la Brigada Juvenil, el programa també ha permès la contractació d'una persona experta en rehabilitacions, que ha exercit de professor i cap.

La brigada sènior seguirà el mateix plantejament, però en aquesta ocasió el focus es posarà en les persones de més de 45 anys, que tindran preferència, amb l'objectiu de trencar l'atur de llarga durada i de permetre que, malgrat l'edat, les persones es puguin formar en noves matèries. És un programa dual que conté una part de formació de 100 hores per a 8 persones (durant el març) amb una contractació final de 6 persones durant 9 mesos, d'abril a desembre, amb un sou de 1.200 euros bruts mensuals. La nova brigada continuarà les tasques de rehabilitació a la colònia Arquers i també participarà en tasques de jardineria i manteniment.

Les persones interessades a participar en el projecte es poden inscriure fins al 31 de gener. Han d'estar empadronats a Cardona i viure al nucli antic i no poden estar cobrar la prestació contributiva d'atur.