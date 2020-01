Un llamp afecta l'edifici de la Casa Museu d'Artés

Un llamp ha malmès aquesta matinada l'edifici de al Casa Museu d'Artés, situat a la plaça Major, al casc antic del municipi. Segons els Bombers de la Generalitat, els fets han passat al voltant de la una de la matinada quan un llamp ha ha impactat en el recinte i ha encès el quadre elèctric, que hi ha a l'entrada de la Casa Museu.

En els treballs hi han participat tres dotacions dels Bombers, que han extingit el foc i han ventilat l'edifici, que té tres plantes i uns baixos. L'incendi ha afectat bàsicament la primera planta, on hi havia el quadre elèctric, i ha quedat força malmesa. A banda de tota la instal·lació elèctrica, també s'han cremat alguns elements de fusta i banderoles. La resta de l'edifici també s'ha vist afectat pel fum, tot i que no s'haurien malmès del peces que hi ha exposades al Museu.

L'incident ha afectat també les instal·lacions d'aigua de la zona i una antena de Movistar.