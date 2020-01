El mar inunda 3.000 hectàrees d'arrossars al delta de l'Ebre

El delta de l'Ebre està patint un dels temporals de llevant més greus dels últims anys, fins al punt que algunes de les seves zones més sensibles han quedat completament inundades pel mar.

L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, va explicar ahir que el riu Ebre es va desbordar a la zona del Garxal, a la desembocadura, tot i que les afectacions més importants es localitzen a la zona de la platja de la Bassa de l'Arena, que ha quedat engolida per l'aigua salada. Aquí el mar ha penetrat uns 3 quilòmetres endins, segons els càlculs de l'Ajuntament, i ha inundat unes 3.000 hectàrees d'arrossars, segons ha valorat la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre. «No recordem res de semblant. És dramàtic veure com es desborda el riu i entra al mar quilòmetres endins», va dir Lluís Soler.

El temporal també ha causat destrosses en el nucli urbà, segons va relatar Soler: «Hi ha arbres caiguts, pals de llum caiguts, les instal·lacions de les ambulàncies del SEM han quedat inundades i ha saltat la teulada... dramàtic».

De fet, els serveis jurídics del consistori estudiaran si l'Ajuntament pot demanar la valoració com a zona catastròfica. I és que, segons Soler, «aquest temporal de llevant supera qualsevol dels anteriors».

L'alcalde, els regidors, els membres de la Comunitat de Regants de l'Esquerra i els tècnics van visitar ahir al matí les zones afectades. Tot i que encara és aviat per quantificar danys, calculen que les afectacions aniran a més en les pròximes hores. També caldrà estudiar les afectacions sobre dos dels punts més sensibles del delta de l'Ebre, com són l'illa de Buda, al terme municipal de Sant Jaume d'Enveja, on l'Ajuntament ja avança que les inundacions han estat molt importants, i la Barra del Trabucador, a Sant Carles de la Ràpita, que dilluns ja havia patit inundacions greus.

Les localitats tarragonines d'Horta de Sant Joan i Mas de Barberans, amb 245,2 i 244,8 litres d'aigua per metre quadrat, són les que havien recollit fins a les 6 de la tarda d'ahir més quantitat de pluja en aquest temporal.

Altres localitats on ha plogut per sobre dels 130 litres d'aigua per metre quadrat són: Alcanar (162,7), Tivissa (156,7), Girona (153), l'Aldea (149,3), el Perelló (144,8), Roses (142,6) i Sant Carles de la Ràpita (138,3). A la comarca del Maresme, havien recollit ahir entre 90 i 105 litres d'aigua per metre quadrat.