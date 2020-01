Les pluges fan pujar el nivell dels rius de la Catalunya Central però sense risc

El riu Cardener ahir al seu pas per Manresa

El riu Cardener ahir al seu pas per Manresa mireia arso

Dels rius que transcorren per l'àmbit que cobreix Regió7, l'Anoia és el que més creixement va experimentar durant el dia d'ahir pel que fa al seu cabal i també al seu nivell, sobretot a l'altura de Martorell. Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el riu Anoia va arribar a un màxim de 21 m3/segon d'aigua a les quatre de la tarda, quan normalment no arriba a 1 m3/segon. Quant al nivell, aquest va superar els 17 centímetres que sol tenir normalment, fins als 105 a la mateixa hora, que va ser el pic d'activitat més alt del riu.

Uns quilòmetres abans, a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia també va experimentar una crescuda però inferior que a Martorell i va passar d'1,1 m3/segon a 8,7 m3/segon pel que fa al seu cabal a les deu del matí i dels 21 centímetres a un màxim de 57.

El riu Llobregat també va veure augmentat el seu cabal en determinats punts. A Guardiola de Berguedà es va donar el cas que durant tot el dia pràcticament no va créixer el cabal del riu, però sí que ho va fer més endavant. A Berga ja va començar a incrementar l'aigua que portava, i la quantitat va anar creixent a mesura que el riu s'apropava al Mediterrani. Per exemple, a Sallent va passar de 0,3 m3/segon a 14,3 m3/segon i de 10 centímetres de nivell a 77 i a Castellbisbal va tenir un increment lleugerament semblant.

De cara a avui, sembla que els rius de la Catalunya Central es mantindran estables excepte el Ter, ja que el Ripollès va ser una de les comarques més afectades per les precipitacions i les previsions apunten que avui ho seguirà sent.

El Llobregat també podria veure incrementat el seu nivell d'aigua, ja que, de la mateixa manera que el Ripollès i la Cerdanya, la comarca del Berguedà és una de les tres que demà presenten risc per acumulació de neu, segons la Generalitat de Catalunya, i com que es tracta del naixement del riu, podria veure's incrementat tant el seu cabal com el nivell de l'aigua al llarg de tot el recorregut.