El pregó obre avui la Festa Major de Sant Vicenç, amb actes fins diumenge

Sant Vicenç de Castellet celebrarà avui, diada del seu patró, la jornada central de la Festa Major d'Hivern, que tot just és l'inici de les activitats programades fins diumenge. És la jornada dels actes més tradicionals, amb l'ofici solemne en honor a Sant Vicenç, a les 11, i a 2/4 d'1 el pregó institucional a l'auditori de l'Espai Ateneu. Enguany és a càrrec de la Biblioteca Salvador Vives Casajuana, que enguany celebra 70 anys. Faran un repàs d'aquestes set dècades de servei al poble, tot recordant que es compleix també el 5è aniversari de l'estrena del nou equipament. Avui també hi haurà sardanes (a 2/4 de 5 a Cal Soler) i cinema familiar a partir de les 6 a l'auditori de la biblioteca, on es projectarà Toy story 4.

Demà, es presentarà el col·leccionable L'Abans de Sant Vicenç de Castellet. Recull Gràfic, una iniciativa per fomentar la recuperació de la memòria històrica del municipi a partir dels fascicles que es podran adquirir setmanalment en diferents establiments.

El municipi estrenarà divendres, en primícia, el muntatge Un encuentro sobrenatural, dirigit pel santvicentí Joaquim Bundó i interpretat per l'actor Roger Pera, abans d'iniciar temporada a Barcelona.

El programa també inclou la representació, dissabte i diumenge, del muntatge Això no és vida del grup Cul-i-Seu al Teatre Societat Coral l'Estrella.

El sopar ball amb l'Orquestra Girasol de dissabte a la nit és un altre dels actes destacats del programa. I dissabte a la tarda (a partir de les 6 a la plaça de l'Onze de Setembre) es podrà veure i viure el correfoc infantil La llegenda de Castellet. Inclourà la narració i les músiques de la llegenda, i el bestiari format per la serp de dos caps, el drac Petardot, els ocellots, els gegantons Nen i Nena i els gegants diables Malparit i la Figaflor, que en seran els protagonistes.