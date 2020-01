Sant Fruitós celebra la seva diada, afectada pel temporal

Sant Fruitós va celebrar ahir la diada del seu patró, Festa Major d'Hivern, en una jornada festiva que es va veure afectada per la llevantada, ja que va obligar a canviar les activitats que tradicionalment es fan a la plaça de l'Església, per la sala gran del Nexe- Espai de Cultura. Així, després de la missa, els veïns es van traslladar a aquest espai per veure l'actuació dels grallers i geganters del poble, seguida d'una ballada de sardanes, amb la Cobla Ciutat de Manresa, i finalment gaudir d'un vermut popular, que prepara el Col·lectiu de Recerca Històrica. A la tarda, els infants van participar en un scape room. Divendres continuaran els actes amb un concert al pavelló d'esports, amb l'actuació del raper Lildami i el grup Portobello. Diumenge es farà la Marxa del Terme.