Sant Fruitós explica en una exposició la vida i l'activisme del jesuïta Lluís Espinal

La sala polivalent del Nexe-Espai de Cultura acollirà fins el proper 8 de febrer l'exposició «Lluís Espinal una vida per conèixer», amb què fa un repàs biogràfic i de l'activisme social del jesuïta santfruitosenc assassinat a Bolívia.

La mostra està integrada per deu plafons, que repassen la trajectòria vital de Lluís Espinal, des dels seus orígens, fins a com es va formar professionalment, i quines casuístiques es va trobar al llarg de la seva vida que el van marcar i van forjar el seu caràcter i els seus valors.

En la mostra també s'ensenya la vessant periodística del jesuïta, la seva etapa com a crític de cinema, i altres aficions com la poesia o el treball amb la fusta. Al mateix temps, ajudarà al visitant a entendre per què va ser un referent, sobretot a Bolívia, on ho va ser pel que fa a la lluita del poble contra les injustícies socials i governamentals.

L'exposició es pot visitar en l'horari habitual d'obertura del Nexe