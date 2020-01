La tempesta Glòria s'enfurisma al litoral i deixa un santvicentí ferit al centre del país

La violenta tempesta Glòria que ha destrossat bona part del litoral català toca només d'esquitllada les comarques de l'àmbit de Regió7, però deixa un ferit a Sant Vicenç de Castellet per la caiguda de la canal d'un edifici. Amb tot, els serveis d'emergències es mantenen avui en estat de màxima alerta davant l'episodi de pluja que ahir es preveia que s'intensifiqués durant la nit i que es continués fort durant tot el dia d'avui. Un dels problemes més importants del dia van ser les 12 hores sense llum que van passar a l'Estany, resolts al migdia, i un altre, les dificultats per circular per l'eix Transversal entre Sant Maria d'Oló i Muntanyola.

L'anunciada neu es va veure a primera hora en algunes poblacions del Moianès, com Moià, l'Estany o Collsuspina. També va nevar lleugerament a la part més alta del Berguedà, a Gósol molt lleugerament i a Castellar de n'Hug de manera més intensa. A la part alta del Berguedà hi va haver escola, però dilluns s'havia suspès, preventivament, el transport escolar.

L'accident de Sant Vicenç va tenir lloc poc abans de les 11 del matí a la plaça del Pi, on una persona es va veure afectada per la caiguda d'una canal d'uns 10 metres de llargada i teules a causa del fort vent. També durant el matí, a Moià, es van haver de retirar un pi de grans dimensions que va caure al carrer de Nazari Alibés i va afectar un vehicle, sense causar danys personals. A Calaf i a les poblacions de l'entorn, ahir al matí també hi va haver moments de molt de vent. Van caure algunes tanques, però no es coneixien danys personals en el moment de tancar aquesta edició. Els Bombers van fer una quarantena d'actuacions en aquestes comarques, però la majoria per caiguda de branques i arbres.

La Catalunya Central va ser un dels llocs on es van enregistrar ventades importants. Es va deixar notar en alguns nuclis urbans, però va tenir protagonisme en punt elevats. Al Port del Comte (al Solsonès, a 2.316 m) hi va haver un cop de vent de 125,3 km/hora, el segon més fort de Catalunya. El primer va ser de 144,4 km/h, a puig Sesolles, al Vallès Oriental. Al santuari de Queralt també se'n va registrar un de notable, de 108 km/h, però fa dos dies. Ahir, el vent hi va bufar fins als 90 km/h.

Mirant un mapa de les precipitacions i les incidències d'ahir és com si les pitjors nuvolades haguessin trobat una mur de nord a sud que retallava les comarques com el Ripollès i Osona i passava de llarg de la Cerdanya, el Berguedà, el Bages i el Moianès. Val a dir que en aquesta darrera comarca els veïns de l'Estany i Collsuspina (més de 20 centímetres de gruix) es van llevar amb una bona enfarinada. I fins i tot a Moià el despertar també va ser lleugerament blanc, però va durar poca estona perquè la temperatura no va ser inferior als 3ºC i a mig matí va començar a ploure de manera insistent, de manera que es va fondre.

En algunes zones properes, com al Lluçanès i Osona hi va nevar més. La neu va ser escadussera, però els mapes de precipitació per a avui encara mantenien la situació de risc per al Berguedà, la Cerdanya i, sobretot, la comarca veïna del Ripollès. Això sí, la cota de neu havia pujat de manera notable en les previsions. Ahir ja no es parlava de veure flocs en punt baixos, per sota dels 300 metres (el Pla de Bages té nivell inferiors a bona part dels municipis), sinó que l'anunci per a avui era per damunt dels 1.000 metres.

Al matí hi va haver dues carreteres tallades pel vent, la BV-4024 a Coll de Pal i la BV-4031 a Castellar de n'Hug (al vespre encara es mantenien sense circulació). I a la tarda i al vespre hi havia afectacions a l'R4 de Renfe, la de Manresa, però al tram de l'Hospitalet i Castellbisbal, la continuïtat de la línia després de Barcelona en direcció a Sant Vicenç de Calders.

La llevantada no ha provocat incidències remarcables al Berguedà. L'únic poble on ha nevat amb ganes és Castellar de n'Hug, segons ha explicat a Regió7 el seu alcalde, Salvador Juncà. «Neva des de les 5 de la matinada», deia ahir a primera hora del dia. El consistori va activar els serveis municipals per anar netejant els carrers del nucli urbà. Com explicava l'alcalde, el temporal de neu i vent que els va afectar venia del Ripollès, comarca veïna.

Anit, per exemple, s'havia de circular amb cadenes entre la Cerda-nya i el Ripollès per la ruta de la collada de Toses. I a Ribes de Freser, el pas de camions estava restringit. Als punts més elevats d'aquestes valls, per exemple al santuari de Núria, hi havia una previsió d'acumulació de fins a 2 metres de neu. La nevada a la part est de l'alt Berguedà contrastava amb la precipitació escassa que s'havia enregistrat a Gósol. O ja a la comarca del Solsonès, a Port del Comte (un centímetre a mitja tarda).

Dilluns a la nit, el Consell Comarcal del Berguedà va suspendre de manera preventiva 4 línies del transport escolar, de Gósol, Saldes, Vallcebre, la Pobla de Lillet i Castellar de n'Hug, que diàriament transporten 34 alumnes. Tanmateix les classes de l'institut Alt Berguedà es van fer amb normalitat. També per prevenció es va suspendre tota l'activitat esportiva a l'exterior.

La Cerdanya va viure amb expectació les conseqüències del temporal. La vall ahir es va llevar tapada pels núvols, però sense precipitacions a les cotes baixes. Després hi va ploure.