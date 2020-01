Unes 50 colles faran diumenge la segona trobada gegantera al pla de Lledoners

Una cinquantena de colles de geganters i grallers vingudes d'arreu de Catalunya participaran aquest diumenge, 26 de gener, en una macrotrobada davant el pla de Lledoners. Es tracta de la segona edició de la diada «Omplim Lledoners», que organitzen colles inscrites a Instagram a través dels seus comptes oficials, per reivindicar l'alliberament dels independentistes presos. L'any passat, aquesta trobada va reunir 89 colles, que van desplaçar més de 3.000 persones (a banda del públic assistent) fins al centre penitenciari, tenint en compte que es va celebrar pocs dies abans del trasllat dels presos cap a Madrid pel judici del procés.

Les colles, de gegants, gegantons i altres elements de la imatgeria popular, començaran a arribar al pla de Lledoners cap a les 10 del matí, faran mostres de balls a partir de 2/4 de 12, i una ballada conjunta a la 1 del migdia. Com l'any passat, també hi haurà una trobada de motards i un pica-pica per a tots els assistents. Més tard, Músics per la Llibertat faran les seves interpretacions habituals dels diumenges davant el centre penitenciari, i cap al vespre, Joan Bonanit saludarà els presos.

Les colles han convidat polítics i entitats, per bé que de moment no hi ha confirmada oficialment cap assistència. En principi, l'acte és obert a la lectura de poemes i manifestos en cas que algun col·lectiu s'hi ofereixi.

L'organització recomana als assistents que portin roba d'abric i calçat adequat. En cas de pluja no es descarta ajornar la trobada.