Castellgalí enllesteix l'endreça de la Torre del Breny, que n'ha de garantir la preservació

Després de quatre mesos de feina, Castellgalí ha fet un rentat de cara a la Torre del Breny, que contribuirà a la futura conservació d'un dels elements arquitectònics i històrics més emblemàtics del municipi. L'Ajuntament va fer ahir l'acte formal de recepció de les obres de consolidació de l'antic sepulcre romà, originari del segle III dC., i ara buscarà una data propera per ensenyar-lo als veïns.

Als treballs de conservació i reforç, s'hi han sumat diverses actuacions de neteja i rejuntament de les grans pedres rectangulars que conformen el que queda del sepulcre, d'uns 10 metres per costat i 3 més d'alçada. També s'ha fet un sanejament de les parets i la coberta, i s'ha instal·lat un material aïllant a tot el perímetre per reforçar-ne la conservació. Per altra banda, s'ha endreçat l'entorn més immediat, amb una rotonda perimetral on s'ha plantat vegetació i on s'ha instal·lat lluminària led que permetrà il·luminar tot el monument des de la part inferior.

Amb aquests treballs, que han anat a càrrec de Construccions Rull, «hem complert amb l'objectiu de dignificar el monument i evitar que es faci malbé», apuntava ahir l'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, tenint en compte que amb el pas del temps s'havia anat degradant. L'actuació ha superat els 120.000 euros de cost, finançats amb més d'un 90 % per la Diputació de Barcelona.

Tota la intervenció que s'ha fet tant a l'interior com a l'exterior, així com la història d'aquest monument de més de 2.000 anys, s'explicarà en les visites guiades que l'Ajuntament preveu coordinar amb l'àrea de patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona. Serà una única jornada, possiblement en dissabte, i en una data propera però que encara s'ha de concretar, explicava ahir l'alcalde. Després, les visites a l'interior s'hauran de demanar prèviament.

Hi ha pendent una segona fase

L'alcalde i tècnics municipals van visitar ahir la Torre del Breny, coincidint amb l'acte formal de recepció dels treballs, i en què també va assistir l'arquitecte director de l'obra, Xavier Guitart.

Durant la visita, l'alcalde va explicar la intenció de l'Ajuntament de demanar properament una nova línia d'ajuts a la Diputació per a una segona fase d'obres, que encara no té data, però que se centraria en dignificar l'entorn del monument. Encara no hi ha cap projecte definit, però implicaria una possible reurbanització de la zona, amb arbrat, i amb la substitució de l'asfalt que hi ha ara a la rotonda per algun tipus de material «més amable», més ben integrat amb el monument, i amb plataforma única per donar prioritat als vianants, explicava l'arquitecte Guitart.