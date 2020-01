La crescuda del Llobregat fa desallotjar 120 treballadors de dos polígons de Castellbell i el Vilar

Castellbel i el Vilar ha desallotjat a les 7 de la tarda d'aquest dijous 120 treballadors dels polígons del Burés 1 i de la Bauma. El Llobregat anava molt ple, molt més que en cap altre moment de tot l'episodi de la tempesta Glòria. El desenvassament del pantà de la Baells i els creixement de les rieres que aporten el seu cabal al Llobregat han fet que el riu es desbordi a diferents punts. A Castellbell, les cotes de les empreses evaquades, molt a la vora del nivell del riu, han aconsellat l'evaquació per "no posar en risc les persones", segons que ha explicat a Regió7 l'alcaldessa de la població, Montserrat Badia. El Llogregat havia sortir de mare durant el matí, migdia i primera hora de la tarda a diferents llocs del seu recorregut, com ara Gironella i Sallent.

L'Ajuntament ha ordenat es desallotjament de les empreses Depinsa, Recambages i Fello, del polígon la Bauma 1, i de les empreses Trecnogràfiques i Matsa, de la Bauma. Badia ha explicat que el desbordament del riu ha afectat zonrd no habitades i recordava que abans de l'existència del pantà de la Baells la població patia episodis de desbordaments en moments puntuals. La regulació del cabal des del pantà havia controlat les revingudes d'aigua.

El desallotjament de la tarda només ha afectat les indústries, mentre que als veïns dels habitatges més propers al riu se'ls ha indicat el perill, però, de moment, no hi ha havia tan risc i no han hagut de deixar els seus habitatges. No ha calgut, doncs, habilitar cap espai per acollir gent d'aquests edificis.

Avui, la velocitat màxima del Llobregat al seu pas per Castellbell ha estat de 705m3 (a les 6 de la tarda), quan un valor de normalitat podria ser de 18 m3. Aquesta punta ha estat el punt d'alarma. Després, el nivell del riu ha baixat lleugerament i la velocitat havia passat a 660 m3 a 3/4 de 7. Badia es queixa de la manca d'informació durant aquest dijous. Mentre que el dimecres. els ajuntaments "vam estat molt informats, avui ningú no ens ha avisat". "Ahir ens van dir que estiguessim alerta del riu a la nit perquè obrien comportes i encara plovia, i no hem dormit", ha explicat l'alcaldessa, que ha afegit: "avui ningú no ens ha avisat, i el nivell del riu ha estat molt més alt quan ja no plovia". Badia també ha indicat que el llindar crític per a Castellbell i el Vilar són els 200 m3 i els valors d'aquest dijous han multiplicat per tres aquesta xifra. Davant la situació, i "la inseguretat" que diu que té Badia respecte el comportament del riu, faran una vigilància de com es comporta per evitar mals majors.