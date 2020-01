Evacuen els animals de la protectora de Sallent per inundació

Seproan, la protectora d'animals de Sallent, ha patit l'entrada d'aigua a les seves instal·lacions pel temporal dels últims dies i s'ha vist obligada a evacuar tots els animals amb l'ajuda d'uns 50 voluntaris i tres dotacions de Bombers. Ara, la protectora busca cases d'acollida per als animals fins que s'arregli la situació.

En un missatge publicat a les xarxes socials, Seproan ha citat els que puguessin ajudar al parc de l'escola Torres Amat, on hi havia gent que els guiava cap a la protectora per un camí.

La protectora demanava l'assistència de la gent per treure els animals encara que no se'ls puguessin endur a casa, ja que en un principi la tasca consistia només en treure'ls cap al parc.