Sallent ha de tallar el subministrament d'aigua al municipi a causa d'una avaria

Sallent haurà de tallar el subministrament d'aigua a tota la població a causa d'un avaria que s'ha detectat poc després de les dues del migdia a la bomba que serveix i subministra l'aigua a tot el municipi. Segons les primeres investigacions s'hauria trencat per la pressió de l'aigua. L'empresa de subministrament d'aigua, Sorea, i l'Ajuntament de Sallent estan treballant sobre el terreny per resoldre la incidència.

Segons han informat des del consistori, per ara, no es pot accedir directament a la caseta on s'ubica la canonada de l'aigua ja que es troba inundada i s'ha produït un curtcircuit, però els tècnics estan treballant per buscar una alternativa.

Per aquest motiu, l'Ajuntament avisa a la població és que en les properes hores es procedirà al tall del subministrament de l'aigua fins a la resolució de l'avaria. El consistori manté converses amb el Consell Comarcal del Bages per tal de buscar alternatives i solucions al tall d'aigua i es demana «prudència a tota la població i que no es gasti aigua si no és per estricta necessitat».