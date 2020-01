Castellbell i el Vilar aprovarà una declaració d'emergència per reparar les destrosses del temporal

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar aprovarà una declaració d'emergència al proper ple municipal per acollir-se a les ajudes per reparar les nombroses destrosses i incidències causades pel temporal. El municipi manté activat aquest divendres al matí el Document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) en fase d'alerta i les restriccions del consum d'aigua.

El cabal del riu ha disminuït al seu pas per Castellbell i el Vilar i és de 127 m3 per segon aquest divendres al matí. Ahir a la tarda va assolir un pic superior als 700 m3 per segon, un fet que va provocar la inundació de la llera del riu a La Bauma, a la zona del camp de futbol i la pista de skate. Durant aquest episodi l'Ajuntament va evacuar de manera preventiva uns 120 veïns i veïnes de les plantes baixes de les cases a tocar del riu, que es van confinar en plantes superiors i al centre cívic de la Bauma, i un grup de treballadors i treballadores ja que es va aturar l'activitat a les fàbriques.

La llevantada ha provocat importants desperfectes als carrers de les urbanitzacions de la Vall de Montserrat i al nucli de Sant Cristòfol. A la Vall de Montserrat han quedat impracticables els carrers Esfinx, Salvador i Escolanet. Al nucli de Sant Cristòfol alguns carrers també han quedat afectats i, en paral·lel, ha quedat en molt mal estat l'accés al Pla de les Botxes.

El consistori té a punt l'inventari amb tots els desperfectes ocasionats pel temporal, però es tem que siguin majors ja que la llera del Llobregat deixarà vegetació i brutícia que s'haurà de netejar un cop el cabal del riu torni a la normalitat. En aquest sentit, el consistori demanarà una actuació d'emergència a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Aquest matí i a la tarda es farà una inspecció amb responsables de l'ACA.