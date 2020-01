Navarcles inclou als comptes municipals les 10 propostes més votades del pressupost participatiu

L'equip de govern de l'Ajuntament de Navarcles inclourà les deu propostes més votades en el Pressupost Participatiu al Pressupost Municipal d'aquest 2020. En total, van participar en aquest procés participatiu 431 navarclins i navarclines (un 8,23% dels que tenien dret a vot) que, majoritàriament, van votar pel nou menjador per a l'Escola Vermella (173 vots) i per la millora dels senders, fonts i camins de ribera (145 vots).

Darrera d'aquestes dues propostes, els projectes més votats van ser: elaborar una diagnosi dels pisos buits que hi ha a Navarcles amb l'objectiu de crear una borsa de lloguer (86 vots); fer projectes d'acompanyament per a gent gran (84 vots); augmentar el pressupost de Festa Major (81 vots); donar ajudes per a la rehabilitació d'habitatges (73); posar Wi-Fi gratuït a les places públiques (70 vots); fer un estudi per millorar l'enllumenat municipal (67 vots), recuperar el servei de bus dels diumenges al matí (66 vots) i realitzar tallers d'ocupació per als joves (66 vots).

La regidora de Participació, Nereida Berruezo, ha agraït la participació que s'ha aconseguit després d'anys en què el Pressupost Participatiu no s'havia celebrat i s'ha mostrat satisfeta d'uns resultats que han permès abraçar moltes sensibilitats del municipi. En aquest sentit, destaca que s'ha aconseguit l'objectiu que es buscava amb el mecanisme de votació que es va establir, que permetria votar només una proposta del bloc de projectes de més de 40.000 euros i tres propostes del bloc de projectes de menys de 40.000 euros.

«Hem pogut entrar bastants projectes dins el Pressupost Municipal i tot ha quedat més repartit; hi ha un projecte gran que és el menjador de l'escola, però també n'hi ha molts d'altres que abracen moltes altres àrees com habitatge, oci saludable, turisme, gent gran, comunicació, mobilitat, joventut i ocupació», assegura.

Per la seva banda, el regidor de Serveis Econòmics, Toni Muñoz, ha indicat que el valor dels deu projectes ascendeix a 254.000 euros i que tots s'iniciaran durant el 2020. Ha aclarit, però, que aquest fet no comporta que tots estiguin acabats aquest mateix any, sobretot els de més envergadura, que són els que en l'àmbit legal han de passar més tràmits. En aquest sac hi ha el menjador de l'Escola Vermella. «Durant el 2020 encarregarem la redacció del projecte de manera coordinada amb el departament d'Educació i iniciarem el procés de licitació, amb l'objectiu que les obres puguin començar el 2021». Per aquest motiu, indica Muñoz, «s'han pressupostat 25.000 euros per aquest 2020 i la resta per al 2021».

Pel que fa al projecte de la diagnosi de pisos buits per a fer una borsa d'habitatge, el regidor ha indicat que aquest 2020 s'han pressupostat 4.000 dels 16.500 euros previstos perquè, tècnicament, no es podrà iniciar fins al setembre. «La resta, 12.500 euro, els col·locarem al pressupost del 2021».

Les vuit propostes guanyadores restants entren al 100% dins el pressupost 2020. Així, s'han previst 30.000 euros per a la millora de senders i fonts; 15.000 euros per posar Wi-Fi públic gratuït; 12.000 euros per ajudes a la rehabilitació d'habitatges; 10.000 euros per recuperar el servei de bus dels diumenges al matí; 10.000 euros d'augment per al pressupost de Festa Major; 5.000 euros per fer l'estudi de l'enllumenat municipal, 3.000 euros per a projectes d'acompanyament a gent gran i 2.500 euros per a tallers d'ocupació per a joves.